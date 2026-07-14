Η νέα μπίζνα των μέντιουμ στη Ρωσία για λιγότερη βενζίνη

Η Ρωσία αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα μια πρωτοφανή κρίση καυσίμων, με οδηγούς σε ορισμένες περιοχές να περιμένουν επί ώρες στα πρατήρια για να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους, πληρώνοντας παράλληλα ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια δυσχεραίνουν την κατάσταση, αρκετοί επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την απόγνωση των οδηγών.Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι αυτοαποκαλούμενοι μάγοι, μέντιουμ και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν αμφιλεγόμενες υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών είναι η υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος, ακόμη και η «μετατροπή» της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσω αποκρυφιστικών τελετουργιών.