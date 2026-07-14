Η νέα μπίζνα των μέντιουμ στη Ρωσία για λιγότερη βενζίνη
Η νέα μπίζνα των μέντιουμ στη Ρωσία για λιγότερη βενζίνη
Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία άνοιξε τον δρόμο σε αυτόκλητους μάγους και μέντιουμ, που υπόσχονται με αμοιβή να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου
Η Ρωσία αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα μια πρωτοφανή κρίση καυσίμων, με οδηγούς σε ορισμένες περιοχές να περιμένουν επί ώρες στα πρατήρια για να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους, πληρώνοντας παράλληλα ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια δυσχεραίνουν την κατάσταση, αρκετοί επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την απόγνωση των οδηγών.
Υπόσχονται λιγότερη κατανάλωση με... τελετουργίες
Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι αυτοαποκαλούμενοι μάγοι, μέντιουμ και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν αμφιλεγόμενες υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών είναι η υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος, ακόμη και η «μετατροπή» της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσω αποκρυφιστικών τελετουργιών.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Υπόσχονται λιγότερη κατανάλωση με... τελετουργίες
Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι αυτοαποκαλούμενοι μάγοι, μέντιουμ και μάγισσες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουν αμφιλεγόμενες υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών είναι η υποτιθέμενη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος, ακόμη και η «μετατροπή» της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσω αποκρυφιστικών τελετουργιών.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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