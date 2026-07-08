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Μόλις 8 μέτρα και δύο σοφίτες: Το μικρό σπίτι που αξιοποιεί κάθε γωνιά
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Μόλις 8 μέτρα και δύο σοφίτες: Το μικρό σπίτι που αξιοποιεί κάθε γωνιά

Το White Pine της Tiny Timber Homes έχει μήκος μόλις 8 μέτρα, αλλά προσφέρει δύο υπνοδωμάτια, άνετο σαλόνι, πλήρη κουζίνα και έξυπνη αξιοποίηση του χώρου

Μόλις 8 μέτρα και δύο σοφίτες: Το μικρό σπίτι που αξιοποιεί κάθε γωνιά
Παρά το μήκος των μόλις 8 μέτρων (26 ποδιών), το White Pine της Tiny Timber Homes στην Νέα Ζηλανδία προσφέρει πολύ πιο ευρύχωρο εσωτερικό απ' ό,τι προδιαθέτουν οι διαστάσεις του. Χάρη στο αυξημένο πλάτος των 3 μέτρων αντί των συνηθισμένων 2,6 μέτρων και στον ανοιχτό σχεδιασμό, αξιοποιεί αποτελεσματικά κάθε διαθέσιμο χώρο.

Η εξωτερική επένδυση είναι από λευκό βαμμένο ατσάλι, ενώ η μεταλλική στέγη συμπληρώνει την κατασκευή. Η μεγάλη γυάλινη είσοδος επιτρέπει άφθονο φυσικό φωτισμό και ενισχύει τη σύνδεση με τον εξωτερικό χώρο και η τιμή να ξεκινά από 115.000 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (περίπου 57.300 ευρώ).

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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