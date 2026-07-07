«Φάντασμα» του Στόουνχεντζ: Αρχαίος τελετουργικός κύκλος 5.000 ετών αποκαλύφθηκε κάτω από τον βάλτο
«Φάντασμα» του Στόουνχεντζ: Αρχαίος τελετουργικός κύκλος 5.000 ετών αποκαλύφθηκε κάτω από τον βάλτο
Αρχαιολόγοι εντόπισαν στη Σκωτία έναν άγνωστο προϊστορικό κύκλο 5.000 ετών με τη βοήθεια αισθητήρων, χωρίς να γίνει ανασκαφη
Ένας άγνωστος μέχρι σήμερα προϊστορικός κύκλος φαίνεται πως κρυβόταν για περίπου 5.000 χρόνια κάτω από το έδαφος του Μάχκρι Μουρ (Machrie Moor), στο νησί Άραν της δυτικής Σκωτίας.
Η ανακάλυψη έγινε μέσω γεωφυσικής έρευνας, η οποία εντόπισε κυκλικά ίχνη στο υπέδαφος που δεν ήταν ορατά στην επιφάνεια. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι μπορεί να πρόκειται για έναν νέο τελετουργικό κύκλο από λίθους ή ξύλινους πασσάλους, αν και η ακριβής μορφή και χρήση του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Η ανακοίνωση έγινε από την υπηρεσία Historic Environment Scotland, τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την έρευνα, καταγραφή και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκωτίας.
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Η ανακάλυψη έγινε μέσω γεωφυσικής έρευνας, η οποία εντόπισε κυκλικά ίχνη στο υπέδαφος που δεν ήταν ορατά στην επιφάνεια. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι μπορεί να πρόκειται για έναν νέο τελετουργικό κύκλο από λίθους ή ξύλινους πασσάλους, αν και η ακριβής μορφή και χρήση του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Η ανακοίνωση έγινε από την υπηρεσία Historic Environment Scotland, τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την έρευνα, καταγραφή και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκωτίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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