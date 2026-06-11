Ψαράδες έριξαν δίχτυα μία φορά και έπιασαν 14.096 κέφαλους στη Βραζιλία

Μια σκηνή που δύσκολα βλέπει κανείς συχνά καταγράφηκε στην παραλία Quatro Ilhas, στην Μπομπίνιας της πολιτείας Σάντα Καταρίνα στη Βραζιλία. Ψαράδες έριξαν τα δίχτυα τους και κατάφεραν να πιάσουν 14.096 κέφαλους σε μία μόνο ψαριά, προκαλώντας ενθουσιασμό σε κατοίκους, επισκέπτες και όσους παρακολουθούν την παραδοσιακή αλιεία της περιοχής.



Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, την τελευταία ημέρα που επιτρεπόταν η συγκεκριμένη μορφή παράκτιας αλιείας για τον κέφαλο. Με αυτή την εντυπωσιακή ψαριά, οι 17 αλιευτικές ομάδες της Μπομπίνιας έκλεισαν τη σεζόν με περίπου 58.000 ψάρια συνολικά, αριθμός που θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς των τελευταίων ετών.



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