Γιατί τα μεσαιωνικά σίδερα άντεχαν για αιώνες, ενώ τα σημερινά σκουριάζουν σε λίγα χρόνια
Γιατί τα μεσαιωνικά σίδερα άντεχαν για αιώνες, ενώ τα σημερινά σκουριάζουν σε λίγα χρόνια
Το μυστικό δεν ήταν κάποιο μαγικό υλικό, αλλά ο τρόπος παραγωγής, το σφυρηλάτημα και το προστατευτικό στρώμα
Υπάρχει μια εικόνα που όλοι έχουμε δει κάπου: μια παλιά σιδερένια πόρτα, ένα κάγκελο σε κάποιο ιστορικό κτίριο ή ένα κομμάτι μετάλλου που μοιάζει να έχει αντέξει δεκαετίες, ίσως και αιώνες. Και από την άλλη, ένα σύγχρονο εργαλείο, μια αυλόπορτα ή μια σιδεριά σε μπαλκόνι που αρχίζει να σκουριάζει μέσα σε δύο χειμώνες.
Το ερώτημα μοιάζει απλό, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον: πώς γίνεται παλιά σίδερα να άντεχαν τόσο πολύ, ενώ σήμερα βλέπουμε μεταλλικές κατασκευές να φθείρονται τόσο γρήγορα; Η απάντηση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν κρύβεται σε κάποιο «μαγικό» υλικό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο παραγόταν, δουλευόταν και τελικά γερνούσε το μέταλλο.
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Το ερώτημα μοιάζει απλό, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον: πώς γίνεται παλιά σίδερα να άντεχαν τόσο πολύ, ενώ σήμερα βλέπουμε μεταλλικές κατασκευές να φθείρονται τόσο γρήγορα; Η απάντηση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν κρύβεται σε κάποιο «μαγικό» υλικό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο παραγόταν, δουλευόταν και τελικά γερνούσε το μέταλλο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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