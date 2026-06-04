Οι επιστήμονες συμφωνούν: Ο Αρκτικός Ωκεανός βρίσκεται σε «σημείο χωρίς επιστροφή»

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική μειώνει δραματικά τα θρεπτικά συστατικά του νερού, απειλώντας τη βάση της τροφικής αλυσίδας