Οι επιστήμονες συμφωνούν: Ο Αρκτικός Ωκεανός βρίσκεται σε «σημείο χωρίς επιστροφή»
Οι επιστήμονες συμφωνούν: Ο Αρκτικός Ωκεανός βρίσκεται σε «σημείο χωρίς επιστροφή»
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική μειώνει δραματικά τα θρεπτικά συστατικά του νερού, απειλώντας τη βάση της τροφικής αλυσίδας
Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες των τελευταίων ετών θα συνεχίσουν να μας συνοδεύουν τουλάχιστον μέχρι το 2030. Αυτό το δυσοίωνο μέλλον προβλέπει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι πιθανό να φτάσουν σε πρωτοφανή επίπεδα. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ιδιαίτερα στην Αρκτική, προκαλώντας το λιώσιμο των παγετώνων.
Αυτό το λιώσιμο των πάγων όχι μόνο συνεπάγεται την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά αλλοιώνει τα οικοσυστήματα και επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα. Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, η απώλεια των πάγων στην Αρκτική έχει επηρεάσει αρνητικά την παρουσία του φυτοπλαγκτού, ενώ μέχρι πρότινος πιστευόταν ότι θα προκαλούσε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Αυτό το λιώσιμο των πάγων όχι μόνο συνεπάγεται την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά αλλοιώνει τα οικοσυστήματα και επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα. Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, η απώλεια των πάγων στην Αρκτική έχει επηρεάσει αρνητικά την παρουσία του φυτοπλαγκτού, ενώ μέχρι πρότινος πιστευόταν ότι θα προκαλούσε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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