Οικογένεια δωρίζει τεράστιο οικόπεδο γεωργικής γης στους 560 γείτονές της με μόνο έναν σκοπό: «Να μοιραστεί σε όλους»
Ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο οικόπεδο μετατρέπεται σε έναν κοινόχρηστο χώρο γεμάτο οπωροφόρα δέντρα και χώρους ανάπαυσης για όλους τους κατοίκους
Ένα ανεκμετάλλευτο αγροτεμάχιο στο Clussais-la-Pommeraie, μια μικρή κοινότητα 560 κατοίκων στη δυτική Γαλλία, μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό κοινοτικό χώρο γεμάτο οπωροφόρα δέντρα και ζώνες ανάπαυσης.
Η οικογένεια Éprichard αποφάσισε να δωρίσει το χωράφι της στον δήμο όπου μεγάλωσαν τα μέλη της, θέτοντας όμως ορισμένους συγκεκριμένους όρους: ο χώρος να μετατραπεί σε οπωρώνα με συγκεκριμένες ποικιλίες δέντρων και, το κυριότερο, να είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους τους κατοίκους. Ο δήμαρχος, Étienne Fouché, αν και αρχικά δίστασε λόγω του οικονομικού κόστους, αποδέχθηκε την πρόκληση, με την επένδυση να υπολογίζεται στις 10.000 ευρώ.
