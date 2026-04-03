Ο λόγος που το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μισούνται θανάσιμα: Οι τρεις «πέτρες» του σκανδάλου
Το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εδώ και μισό αιώνα βρίσκονται σε διαμάχη που κλιμακώθηκε με την τωρινή κρίση στη Μέση Ανατολή
Μια κόντρα που κρατάει αρκετά χρόνια έχει δημιουργήσει ένα θανάσιμο μίσος ανάμεσα στο Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που έχει κλιμακωθεί με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η «πέτρα» του σκανδάλου; Τρεις μικροσκοπικές βραχονησίδες στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ. Μισό αιώνα αργότερα, η εδαφική διαμάχη μπλέκεται με drones, συμμαχίες και μια αντιπαλότητα που αναδιαμορφώνει τον χάρτη του Κόλπου.
Οι σχέσεις των δύο κρατών υπήρξαν για μισό αιώνα ένα ναρκοπέδιο γεμάτο μομφές, συγκαλυμμένες απειλές και ψεύτικη ευγένεια που αργά ή γρήγορα θα ανατιναζόταν. Αυτό συνέβη τον Μάρτιο του 2026, όταν τα ΗΑΕ έκλεισαν την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη, έπειτα από επιθέσεις με πυραύλους και drones της Φρουράς της Επανάστασης στο ίδιο τους το έδαφος, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες συγκρατημένου μίσους.
