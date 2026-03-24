Ρομέο Μπέκαμ: Το νέο τατουάζ με την Ελληνίδα μούσα που εντυπωσιάζει - Ποια είναι
Ο Ρομέο Μπέκαμ τράβηξε τα βλέμματα στα social media, αποκαλύπτοντας το νέο του τατουάζ, εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα μίας από τις Μούσες της ποίησης.

Ο 24χρονος γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ πόζαρε χωρίς μπλούζα, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό σχέδιο στον αριστερό του δικέφαλο. Το τατουάζ απεικονίζει την Ερατώ, την μούσα της ερωτικής και λυρικής ποίησης.

Η Μούσα Ερατώ

Η Ερατώ ήταν μία από τις Εννέα Μούσες της ελληνικής μυθολογίας. Ήταν η Μούσα της λυρικής ποίησης και των ύμνων. Απεικονίζεται με μία λύρα. Κατά τον Ησίοδο είναι κόρη του Δία και της Μνημοσύνης. Εθεωρείτο προστάτιδα του γάμου και του έρωτα. Ακόμα θεωρείται εφευρέτης του χορού, των -προς τους θεούς- ύμνων και γενικότερα προστάτρια της ποίησης. Η Μούσα Ερατώ είναι αυτή που επινόησε τα ερωτικά ποιήματα, το γάμο, την ποίηση και την μουσική.

