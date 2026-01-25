Παρήγγειλε κινητά πριν από τον πόλεμο και τα παρέλαβε 16 χρόνια μετά (vid)
BEST OF NETWORK

Παρήγγειλε κινητά πριν από τον πόλεμο και τα παρέλαβε 16 χρόνια μετά (vid)

Έμπορος κινητών στη Λιβύη έμεινε άφωνος όταν παρέλαβε παλιά μοντέλα Nokia, σχεδόν 16 χρόνια μετά την παραγγελία τους

Παρήγγειλε κινητά πριν από τον πόλεμο και τα παρέλαβε 16 χρόνια μετά (vid)
Η Λιβύη βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, με τον εμφύλιο πόλεμο να έχει διαλύσει ακόμη και τις πιο βασικές υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία ενός εμπόρου κινητών τηλεφώνων στην Τρίπολη, ο οποίος παρέλαβε πρόσφατα μια αποστολή κινητών Nokia με πλήκτρα, τα οποία είχε παραγγείλει το… 2010, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης