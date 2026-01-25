Παρήγγειλε κινητά πριν από τον πόλεμο και τα παρέλαβε 16 χρόνια μετά (vid)
Έμπορος κινητών στη Λιβύη έμεινε άφωνος όταν παρέλαβε παλιά μοντέλα Nokia, σχεδόν 16 χρόνια μετά την παραγγελία τους
Η Λιβύη βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, με τον εμφύλιο πόλεμο να έχει διαλύσει ακόμη και τις πιο βασικές υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία ενός εμπόρου κινητών τηλεφώνων στην Τρίπολη, ο οποίος παρέλαβε πρόσφατα μια αποστολή κινητών Nokia με πλήκτρα, τα οποία είχε παραγγείλει το… 2010, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
