Αναστασία: Το πρώτο μου μεροκάματο το έφαγα με φίλες μου στα Μέγαρα... σε γκόμενους
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» ήταν ανήμερα των Χριστουγέννων η Αναστασία
Το βράδυ των Χριστουγέννων ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχτηκε στο πλατό του ΣΚΑΪ την Αναστασία, μία από τις πιο συζητημένες παρουσίες της νεότερης γενιάς στο ελληνικό τραγούδι και οι ατάκες -όπως ήταν αναμενόμενο- έδωσαν και πήραν.
Η τραγουδίστρια, σε πολύ χαλαρή διάθεση, μίλησε για την αρχή της διαδρομής της και αποκάλυψε τι έκανε με το πρώτο της μεροκάματο. Ούτε επενδύσεις, ούτε σοφές κινήσεις, ούτε κρυμμένα λεφτά σε ένα κάποιο... μπαούλο. Αντίθετα, επέλεξε την απόλυτα ανθρώπινη και αυθόρμητη εκδοχή.
