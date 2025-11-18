Έβαλε κάμερα στο πλυντήριο πιάτων: Το βίντεο που... εξέπληξε έγινε viral
Έβαλε κάμερα στο πλυντήριο πιάτων: Το βίντεο που... εξέπληξε έγινε viral
Ένας YouTuber έβαλε κάμερα στο πλυντήριο πιάτων και το αποτέλεσμα εξέπληξε όσους το είδαν. Το καφέ νερό, οι θεωρίες και η viral συζήτηση που «άναψε»
Ένα απλό πείραμα με μια... κάμερα πλυντηρίου πιάτων ήταν αρκετό για να αναστατώσει το διαδίκτυο και να κάνει πολλούς χρήστες να ξανασκεφτούν αν θα πατήσουν ποτέ ξανά το κουμπί «start».
Ο δημιουργός του καναλιού povsadventures στο YouTube αποφάσισε να λύσει μια παλιά απορία: τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στον θορυβώδη μεταλλικό θάλαμο την ώρα που πλένονται τα πιάτα; Με μια μικρή κάμερα και έναν πρόσθετο φωτισμό, «έστησε» το πείραμα και κατέγραψε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Όπως εξήγησε στο βίντεο, «ήθελα, όπως και πολλοί άλλοι, να δω τι γίνεται εκεί μέσα. Έβαλα φως, στερέωσα την κάμερα, γέμισα το πλυντήριο και το άφησα να κάνει τη δουλειά του».
Οι πρώτες εικόνες έδειχναν αυτό που περίμενε κανείς: ισχυρούς πίδακες νερού από τον περιστρεφόμενο βραχίονα και τα πιάτα να καθαρίζονται σταδιακά. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή του κοινού ήταν το χρώμα του νερού.
