Μετά τα power bank, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν νέα ηλεκτρονική συσκευή
Μετά την απαγόρευση των power banks στις αποσκευές, οι αεροπορικές εταιρείες απαγορεύουν τώρα και νέα συσκευή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
Οι αεροπορικές εταιρείες, Taiwanese EVA Air, UNI Air και Tigerair ανακοίνωσαν πως δεν επιτρέπεται πλέον η τοποθέτηση ασύρματων ακουστικών στις αποσκευές που παραδίδονται στον έλεγχο.
Ο λόγος είναι πως οι θήκες φόρτισης περιέχουν μπαταρία λιθίου, η οποία φορτίζεται συνεχώς όταν τα ακουστικά βρίσκονται μέσα, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς. Πλέον, οι επιβάτες υποχρεούνται να τα μεταφέρουν μόνο στις χειραποσκευές.
