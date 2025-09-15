Τεράστιες αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους: Η ανακάλυψη που ανατρέπει τα δεδομένα
Η γεωλογική ανακάλυψη που έχει αλλάξει όσα έχουν γίνει γνωστά για τις αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν στη Νότια Αμερική

Μια σειρά από αρχαίες σήραγγες που ανακαλύφθηκαν στη Νότια Αμερική φαίνεται πως τελικά δεν προέρχονται από ανθρώπους. Μπορεί αυτό από μόνο του να μην προκαλεί εντύπωση, ωστόσο το γεγονός ότι έχουν ύψος περίπου 1,8 μέτρα και μήκος γύρω στα 600 μέτρα σίγουρα γεννά ερωτηματικά.

Οι σήραγγες αυτές έχουν βρεθεί στη νότια Βραζιλία, κυρίως στην περιοχή Grande do Sul. Πρωτοανακαλύφθηκαν από τον Heinrich Theodor Frank, έναν καταξιωμένο καθηγητή γεωλογίας. Εμφανώς τεράστιες σε μέγεθος, πολλοί θα υπέθεταν ότι δημιουργήθηκαν από ανθρώπους στο μακρινό παρελθόν ή ίσως από κάποιο άγνωστο φυσικό φαινόμενο. Όμως, καμία από τις δύο υποθέσεις δεν φαίνεται να ισχύει.

