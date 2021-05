Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να εμπιστευτείτε έναν sleep expert!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην εποχή του wellness και της βιωσιμότητας ολόκληρο το αφήγημα του σύγχρονου τρόπου ζωής μας είναι ένα σύνολο επιλογών που θέλουμε να καταλήγουν σε θετικό πρόσημο. Επιλέγουμε να ζούμε μια ποιοτικότερη ζωή και να εξελισσόμαστε ουσιαστικά μέσα από οτιδήποτε καλό κάνουμε στον εαυτό μας αλλά και στους γύρω μας.Από τη λάμπα στο γραφείο μας, μέχρι τα παπούτσια που διαλέγουμε και τον τρόπο που τρεφόμαστε, γυμναζόμαστε και οδηγούμε. Η θετική επίδραση των επιλογών μας, στους εαυτούς μας, στο περιβάλλον και στην κοινωνία είναι μια φιλοσοφία που περιλαμβάνει τα πάντα.Aυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ακολουθεί η εταιρεία που εδώ και πέντε δεκαετίες έχει καταφέρει να κάνει το όνομά της συνώνυμο του sleep expert. Η Candia κατασκευάζοντας προϊόντα κορυφαίας ποιότητας δημιουργεί για εμάς τις ιδανικές συνθήκες ξεκούρασης και χαλάρωσης. Εξελίσσοντας τους τρόπους που επιλέγουμε ό,τι μας ταιριάζει, φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο την πηγή της ψυχικής και σωματικής μας ισορροπίας, δηλαδή τον ύπνο μας.Οι προσωπικές ανάγκες του καθενός μας όμως είναι πολύ διαφορετικές, ακριβώς όπως τα αποτυπώματά μας, γι αυτό αξίζει να επιλέγουμε τα καλύτερα στρώματα της αγοράς απευθυνόμενοι πάντα στους ειδικούς. Πώς όμως η Candia μας οδηγεί βήμα βήμα;Μέγεθος, υλικά κατασκευής, πάχος, άνεση, τιμή είναι μόνο μερικά από τα γενικά κριτήρια επιλογής που αφορούν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά ενός στρώματος. Όλα αυτά όμως είναι συναρτήσεις των δικών μας προσωπικών χαρακτηριστικών και αναγκών. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει μυοσκελετικές ευαισθησίες, αλλεργίες κ.ο.κ. με βάση τις οποίες καλείται να επιλέξει. Με δύο λόγια, επειδή το στρώμα και γενικότερα τα προϊόντα ύπνου είναι μια πάρα πολύ προσωπική υπόθεση που εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, σε κάθε περίπτωση, είναι να απευθυνθούμε σε αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο.Ένας sleep expert, θα μπορέσει να σου λύσει όλες τις απορίες σχετικά με την επιλογή του στρώματος στην κρεβατοκάμαρα. Θα εμβαθύνει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και παράλληλα θα σε βοηθήσει να επιλέξεις το «καλύτερο» για εσένα. Σύμφωνα με τις δικές σου συνήθειες στον ύπνο (κοιμάμαι ανάσκελα, μπρούμυτα, πλάι) και το δικό σου σωματότυπο. Επίσης στην CANDIA, μπορείς να φτιάξεις στρώμα στις δικές σου διαστάσεις και παράλληλα στο ίδιο στρώμα να έχουμε διαφορετική σκληρότητα ανά πλευρά ύπνου.Ανεξάρτητα από της ξεχωριστές ανάγκες του καθενός της η ευρυχωρία του στρώματος είναι πρωταρχικό κριτήριο επιλογής. Οι ειδικοί συχνά υποστηρίζουν ότι ο χώρος που παρέχει ένα king size στρώμα, για παράδειγμα, είναι μεν κατάλληλος για ένα ζευγάρι αλλά δεν αποκλείεται να αποτελέσει επιλογή άνετου ύπνου ακόμα και για ένα μόνο άτομο.Το στρώμα είναι πάνω από όλα μια επένδυση υγείας οπότε αν έχετε ιδιαίτερα θέματα της πόνοι στη μέση, στα πόδια ή στον αυχένα θα κατευθυνθείτε ανάλογα. Στρώματα που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά, χωρίς χρήση χημικών ουσιών, με ιδιαίτερη προσοχή στα ελατήρια θα εξυπηρετήσουν της ανάγκες της.Σκληρό, μαλακό ή μέτριο; Εδώ τα γούστα ποικίλουν, το ίδιο και οι διαθέσιμες εναλλακτικές της αγοράς. Οι συμβουλές των sleep experts και σε αυτή την περίπτωση είναι σωτήριες αφού μπορεί να της δώσουν λύσεις που δεν έχετε σκεφτεί, της της πούμε τον συνδυασμό δύο διαφορετικών μοντέλων στρώματος σε ένα διπλό κρεβάτι.Ζητήστε να της παρουσιάσουν της της εναλλακτικές που ταιριάζουν με της ανάγκες της. Έτσι θα είστε σίγουροι ότι τελικά θα επιλέξετε το καλύτερο και θα επενδύσετε σωστά με βάση το budget της.Δε χρειάζεται να κάνουμε σύγκριση του χειροποίητου με τα βιομηχανικά. Όλα τα στρώματα της CANDIA είναι ποιοτικά. Δε σημαίνει ότι τα μεν είναι καλύτερα από τα δε. Καλό είναι το στρώμα στο οποίο κοιμάσαι καλά!Οπότε ας δώσουμε έμφαση στο ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά που βοηθούν στο να επιλέξεις ένα ποιοτικό στρώμα.1. Ότι έχεις απευθυνθεί σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα με εμπειρία στο χώρου του ύπνου2. Η τεχνογνωσία στην κατασκευή που διαθέτει η κάθε εταιρία3. Το R&D τμήμα της4. Οι πρώτες ύλεςΤο μαλλί (καμήλας, αλόγου κ.ο.κ.), το βαμβάκι, το μπαμπού, οι ίνες κοκοφοίνικα και άλλα φυσικά υλικά έχουν πολλά θετικά. Είναι αντιβακτηριδιακά, προστατεύουν από την υγρασία, ζεσταίνουν και μονώνουν ενώ προσαρμόζονται στη θερμοκρασία και στις συνθήκες του χώρου στον οποίο τοποθετούνται.Πιο συγκεκριμένα, ανθεκτικά και ιδιαίτερα ελαστικά είναι τα στρώματα με ίνες κοκοφοίνικα που διαθέτουν τη μορφή πλέγματος. Τα latex με κοκοφοίνικα και καουτσούκ προστατεύουν από τα βακτηρίδια. Ο συνδυασμός μαλλιού με βαμβάκι προσφέρει εξαιρετική άνεση ακόμα και σε εκείνους που κάνουν ιδιαίτερα ανήσυχο ύπνο. Ειδικά το μαλλί αλόγου εξαφανίζει τη υγρασία διατηρώντας υγιεινό το στρώμα.Η Candia είναι μια ελληνική εταιρεία παραγωγής στρωμάτων και κρεβατιών υψηλής ποιότητας η οποία ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία του καλού ύπνου. Τα χειροποίητα στρώματά της, φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά απελευθερώνουν την αύρα της Μεσογείου. Η αίσθηση που δίνει το ξύπνημα σε ένα στρώμα Candia μετά από έναν αναπαυτικό ύπνο εκφράζεται στο σύνθημά της «Wake up in the Mediterranean». Εδώ να επισημάνουμε ότι η CANDIA είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα, και μία από τις ελάχιστες στη διεθνή αγορά προϊόντων ύπνου, που κατασκευάζει πραγματικά χειροποίητα στρώματα.Εκτός από τα φυσικά υλικά στην κατασκευή των στρωμάτων της Candia χρησιμοποιούνται και μοναδικές τεχνολογικές καινοτομίες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Candia είναι από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που φτιάχνει τα δικά της ελατήρια προσφέροντας στα προϊόντα της τη μέγιστη δυνατότητα στήριξης. Τα ελατήρια Cotton Calico Springs, φτιάχνονται από ανώτερης ποιότητας ατσάλι και μπαίνουν σε θήκη από ελαφρύ βαμβάκι και πολύ πυκνή πλέξη.Το περίγραμμα του στρώματος μάλιστα φτιάχνεται σε κυψελοειδή διάταξη ώστε κάθε ελατήριο να κινείται ανεξάρτητα επιτρέποντας στο στρώμα να κρατάει τη σπονδυλική στήλη άψογα ευθυγραμμισμένη. Αφού τοποθετηθούν όλα τα ελατήρια στερεώνονται στη θέση τους χρησιμοποιώντας ειδικές διαδικασίες ραφής, χωρίς τη χρήση κόλλας ή άλλων χημικών ή τεχνητών ουσιών.Σε όλες τις διαδικασίες χρησιμοποιούνται μόνο ακατέργαστα φυσικά υλικά με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύονται οι ιδιότητες που έχει το κάθε υλικό από τη φύση του.Επίσης, η Candia είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που κάνει επεξεργασία υφάσματος χρησιμοποιώντας λάδι ελιάς ώστε να προσθέσει στα υφάσματα που χρησιμοποιεί όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου αλλά και αντιβακτηριδιακή του δράση.Μετά από πέντε ολόκληρες δεκαετίες εμπειρίας και γνώσεων οι Sleep Experts της Candia είναι οι πλέον κατάλληλοι για να μας βοηθήσουν στην επιλογή του στρώματος, όσο εξειδικευμένες κι αν είναι οι ανάγκες μας. Ταυτόχρονα μπορούν να μας καθοδηγήσουν γενικότερα στην σωστή αγορά ενός ολοκληρωμένου σετ ύπνου.Τα bedroom concept stores της Candia δίνουν τις λύσεις για τον απόλυτο ύπνο. Στα καταστήματα της, θα βρείτε πλήρη πακέτα ύπνου με στρώμα, ανώστρωμα, κρεβάτι, μαξιλάρια, σεντόνια και διάφορα άλλα αξεσουάρ.Η Candia, κορυφαία εταιρεία παραγωγής στρωμάτων και κρεβατιών υψηλής ποιότητας, διαθέτει επίσης δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε οποιαδήποτε στιγμή.Τέλος, την τελευταία δεκαετία η Candia ακολουθεί πλήρες πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα (θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία). Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή εταιρεία όχι μόνο χρησιμοποιεί υλικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά έχει βάλει στόχο έως το 2030 να καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό των ανακυκλώσιμων στρωμάτων που παράγει και παράλληλα να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.