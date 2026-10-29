Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Αποφάσισαν να κάψουν διακοσμητικά και σκηνικά του γάμου τους αμέσως μετά την τελετή
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Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κέλσι Γάμος Διακόσμηση

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Αποφάσισαν να κάψουν διακοσμητικά και σκηνικά του γάμου τους αμέσως μετά την τελετή

Σύμφωνα με δημοσίευμα, έντεκα φορτηγά χρειάστηκαν για τη μεταφορά των ειδικά κατασκευασμένων σκηνικών, τα οποία φέρεται να καταστράφηκαν για να μην κλαπούν και μεταπωληθούν

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Αποφάσισαν να κάψουν διακοσμητικά και σκηνικά του γάμου τους αμέσως μετά την τελετή
Ιωάννα Μαρίνου
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Στην καταστροφή των διακοσμητικών και των σκηνικών του γάμου τους φέρεται να προχώρησε η ομάδα της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι αμέσως μετά την τελετή.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, τα ειδικά κατασκευασμένα σκηνικά και έπιπλα μεταφέρθηκαν για να καούν, ώστε να μην καταλήξουν στα χέρια τρίτων και στη συνέχεια σε δημοπρασίες ή προς πώληση. «Δεν ήθελαν να τα κλέψει κανείς και μετά να τα βγάλει σε δημοπρασία ή να τα πουλήσει, οπότε τα έκαψαν όλα» ανέφερε πρόσωπο που γνωρίζει το ζευγάρι.

Τα αντικείμενα είχαν κατασκευαστεί ειδικά για την περίσταση και περιλάμβαναν διακοσμητικά στοιχεία με τα δύο αλληλένδετα γράμματα «Τ», καθώς και κατασκευές που παρέπεμπαν σε κήπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα σκηνικά μεταφέρθηκαν από τη Νέα Υόρκη στην Πενσιλβάνια, όπου είχαν αρχικά κατασκευαστεί, προκειμένου να καταστραφούν. «Μας είχαν πει ότι θα τα έκαιγαν, αλλά δεν γνωρίζω πού ακριβώς έγινε η διαδικασία» πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Για τη μεταφορά τους φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν 11 μεγάλα φορτηγά, τα οποία ήταν, σύμφωνα με τις περιγραφές, ασφυκτικά γεμάτα. «Το γεγονός ότι δεν έχει μείνει κανένα αναμνηστικό και ότι όλα έπρεπε να καούν και να καταστραφούν με τον συγκεκριμένο τρόπο είναι κάπως τρελό» δήλωσε το ίδιο πρόσωπο, χαρακτηρίζοντας ασυνήθιστη τη μεταφορά των κατασκευών σε τόσο μεγάλη απόσταση μόνο και μόνο για να καταστραφούν

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο γάμος της 3ης Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden, παρουσία περισσότερων από 1.000 καλεσμένων. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκονταν γνωστά ονόματα από τον χώρο της ψυχαγωγίας, όπως η Σελένα Γκόμεζ, ο Μπραντ Πιτ, η Ντακότα Τζόνσον και ο Εντ Σίραν.

Το κόστος της διοργάνωσης έχει εκτιμηθεί από ειδικό σε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Daily Mail, το ζευγάρι φέρεται να εγκατέλειψε ορισμένες από τις πιο φιλόδοξες ιδέες για τη διακόσμηση και την ψυχαγωγία των καλεσμένων.

Μεταξύ αυτών ήταν ένα διώροφο καρουζέλ, το οποίο φέρεται να κόστιζε 7 εκατομμύρια δολάρια και τελικά αντικαταστάθηκε από έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με παιχνίδια. Στα σχέδια υπήρχε επίσης μια τεχνητή λίμνη, μια ιδέα που δεν υλοποιήθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και επειδή θα απαιτούσε υπερβολικά περίπλοκες τεχνικές εργασίες.
Ιωάννα Μαρίνου
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