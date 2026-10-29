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Συνελήφθη 49χρονος στις Σπέτσες για διακίνηση κοκαΐνης, προσπάθησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς με 20.000 ευρώ
Συνελήφθη 49χρονος στις Σπέτσες για διακίνηση κοκαΐνης, προσπάθησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς με 20.000 ευρώ
Χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών προκειμένου να νομιμοποιεί έσοδα που προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών
Στη σύλληψη 49χρονου αλλοδαπού, που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης στις Σπέτσες, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος φέρεται να διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης σε διάφορα άτομα στο νησί, χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις του όχημα διανομής εταιρείας, καθώς και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να νομιμοποιεί έσοδα που φέρεται να προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών.
Κατά τη σύλληψή του, μάλιστα, επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς, προσφέροντάς τους το ποσό των 20.000 ευρώ προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του και σε οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 22 συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση, 26.542 ευρώ, 15.500 λεκ Αλβανίας, 101 δολάρια ΗΠΑ, 12 δελτία στοιχηματικής εταιρείας με συνολικό πληρωτέο ποσό 27.097 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη επίσης 22χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τρίφτης κάνναβης και αεροβόλο πιστόλι.
Ο 49χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος φέρεται να διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης σε διάφορα άτομα στο νησί, χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις του όχημα διανομής εταιρείας, καθώς και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε κερδισμένα δελτία στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να νομιμοποιεί έσοδα που φέρεται να προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών.
Κατά τη σύλληψή του, μάλιστα, επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς, προσφέροντάς τους το ποσό των 20.000 ευρώ προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του και σε οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 22 συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση, 26.542 ευρώ, 15.500 λεκ Αλβανίας, 101 δολάρια ΗΠΑ, 12 δελτία στοιχηματικής εταιρείας με συνολικό πληρωτέο ποσό 27.097 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη επίσης 22χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τρίφτης κάνναβης και αεροβόλο πιστόλι.
Ο 49χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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