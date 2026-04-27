Μουσική εκδήλωση του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»
ADVERTORIAL

Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» φιλοξενεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για τους φίλους της κλασικής μουσικής, αφιερωμένη σε έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη

Μέσα από τις συνθέσεις του αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ανθρωπιά και η παιδεία, επαναπροσδιορίζοντας το πολιτιστικό μας υπόβαθρο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Πρόγραμμα

Η συναυλία περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα:

- «Δελφικό Ερώτημα» (Κουαρτέτο εγχόρδων)
Ένα έργο που σχολιάζει την κατάσταση της δημοκρατίας, με ισότιμη συμμετοχή όλων των οργάνων σε έναν ζωντανό μουσικό διάλογο.

- «Ήρθες και έφυγες» (Κουαρτέτο εγχόρδων)
Ένα συγκινητικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.

Κλείσιμο
- «Quo Vadis Ανθρωπότητα;»

Το κεντρικό έργο της βραδιάς, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Μπούρα (λιμπρέτο του συνθέτη), που πραγματεύεται την πορεία και την κατάσταση του πλανήτη.

Συντελεστές

Μουσική διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός
Σολίστ: Τενόρος Φίλιππος Μοδινός, με το Κουαρτέτο Αθηνών

Κουαρτέτο Αθηνών:
Απόλλων Γραμματικόπουλος (Α’ βιολί), Παναγιώτης Τζιώτης (Β’ βιολί)
Αγγελική Γιαννάκη (βιόλα), Ισίδωρος Σιδέρης (τσέλο)

«Ηδύμουσον» φωνητικό σύνολο της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Πολύμνια»:
Έφη Δημητρέλου (σοπράνο), Βάγια Κωφού (άλτο), Fabio Cruz (τενόρος), Νίκος Συρόπουλος (μπάσος)

Μουσική προετοιμασία: Φρίξος Μόρτζος
Εκτέλεση παραγωγής: Arietta Productions
Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη
Επιμέλεια παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου, Σπύρος Τερζής
Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»
(Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)
Ώρα έναρξης: 20:30
Είσοδος: Ελεύθερη
Κρατήσεις θέσεων: 210 7232267
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης