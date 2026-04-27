Μουσική εκδήλωση του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Μέσα από τις συνθέσεις του αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ανθρωπιά και η παιδεία, επαναπροσδιορίζοντας το πολιτιστικό μας υπόβαθρο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.Η συναυλία περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα:- «Δελφικό Ερώτημα» (Κουαρτέτο εγχόρδων)Ένα έργο που σχολιάζει την κατάσταση της δημοκρατίας, με ισότιμη συμμετοχή όλων των οργάνων σε έναν ζωντανό μουσικό διάλογο.- «Ήρθες και έφυγες» (Κουαρτέτο εγχόρδων)Ένα συγκινητικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.- «Quo Vadis Ανθρωπότητα;»Το κεντρικό έργο της βραδιάς, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Μπούρα (λιμπρέτο του συνθέτη), που πραγματεύεται την πορεία και την κατάσταση του πλανήτη.