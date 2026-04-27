«ΖΗΤΩ τα λαϊκά κορίτσια!»

Η επιτυχημένη μουσικοθεατρική παράσταση επιστρέφει στη σκηνή του Theatre of the No, ανανεωμένη αλλά πιστή στον ανατρεπτικό της χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μια από τις πιο ευρηματικές και κεφάτες προτάσεις του σύγχρονου μουσικού θεάτρου. Για πέντε μόνο παραστάσεις, κάθε Σάββατο από 2 έως 30 Μαΐου στις 21:00, το κοινό καλείται να αφεθεί σε ένα διονυσιακό θέαμα που συνδυάζει σάτιρα, αυθεντική λαϊκή διασκέδαση, χιούμορ και θεατρικότητα. Στη σκηνή, ο μποέμ τραγουδοποιός Παντελής Αμπαζής μαζί με τη μπάντα του «Ανωτάτη Ζαμπετική» πλαισιώνεται από τρεις εκρηκτικές παρουσίες: τη Μαργαρίτα Αμαραντίδη, τη Βασιλική Σαμαρτζή και την Nadi Raj.Με έναν απολαυστικό συνδυασμό αθυρόστομων τραγουδιών, σκωπτικών ρεμπέτικων, χιουμοριστικών παραδοσιακών και σατιρικών κομματιών με jazz και rock επιρροές, η παράσταση στήνει ένα πολύχρωμο και κεφάτο μουσικοθεατρικό σύμπαν. Το αποτέλεσμα είναι ένα «υπερθέαμα τσέπης» που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με έντονη διάδραση και συμμετοχή του κοινού.Τα τραγούδια της παράστασης αφηγούνται μικρές και μεγάλες ιστορίες της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ και τόλμη κάθε είδους χαρακτήρα: από ρομαντικούς και μποέμ μέχρι «λαϊκά κορίτσια» και αστικούς τύπους, από εραστές της εκδρομής και της περιπέτειας μέχρι κάθε ανήσυχο πνεύμα που αναζητά αυθεντική ψυχαγωγία. Σπουδαίοι δημιουργοί από όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού από τον Αττίκ μέχρι τον Τσιτσάνη, και από τον Χατζιδάκι μέχρι τον Σαββόπουλο και τον Πανούση, συναντιούνται σε έναν ζωντανό, απρόβλεπτο μουσικό διάλογο με «παντελώς χειροποίητα» τραγούδια… περιωπής. Με ωμέγα και με όμικρον.«Καθαρά οινοπνευματώδη και τραγούδια πνευματώδη», υπόσχεται η ομάδα, σε μια παράσταση που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά αλλά παίρνει πολύ σοβαρά τη διασκέδαση του κοινού. «Όλη η Αθήνα είναι τρελοκομείο, αλλά εδώ είναι τα κεντρικά».Παιζοτραγουδούν και χορεύουν:Παντελής Αμπαζής: τραγούδι, κιθάρα, kazooΣπύρος Βαϊγκούσης: πιάνο, πλήκτρα, φωνητικάVago Cuervo: τύμπανα, κρουστάΟ θρυλικός θηλυκός θίασος: «Zήτω τα Λαϊκά Κορίτσια!»: Μαργαρίτα Αμαραντίδη, Bασιλική Σαμαρτζή, Nadi RajΚείμενα, πρωτότυπα τραγούδια, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία: Παντελής Αμπαζής