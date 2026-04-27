Μπασκετικό υπερθέαμα με τα Play Οffs EuroLeague

Τζάμπολ με τα ζευγάρια Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR στο παρκέ του Novasports!

EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ που οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας απολαμβάνουν αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα των Playmakers, μετά τη Regular Season ολοκλήρωσε και τα Play In Showdown και ετοιμάζεται τώρα για το μπασκετικό υπερθέαμα με Ολυμπιακός (1ος στη regular season) – Μονακό (8η), Βαλένθια (2η) – Παναθηναϊκός AKTOR (7ος), Φενέρμπαχτσε (3η) – Ζαλγκίρις (6η), Ρεάλ Μαδρίτης (4η) – Χάποελ Τελ Αβιβ (5η) είναι τα 4 ζευγάρια που από την Τρίτη 28 Απριλίου ρίχνονται στη μάχη με στόχο τις 3 νίκες στη σειρά Best of 5 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας και στο T-Center (22-24/5).







Φυσικά το ενδιαφέρον στρέφεται στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR να ξεπεράσουν τα εμπόδια των Μονακό και Βαλένθια και να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, για 4η φορά οι «ερυθρόλευκοι» και για 8η φορά οι «πράσινοι» επί ελληνικού εδάφους. Οι δύο πρώτοι αγώνες της σειράς των αναμετρήσεων θα διεξαχθούν και για τις δύο ομάδες, την Τρίτη 28/4 και την Πέμπτη 30/4 τις ίδιες ώρες, στις 21:00 Ολυμπιακός – Μονακό στο ΣΕΦ και στις 21:45 Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR στην Ισπανία. Στα άλλα δύο ζευγάρια των Play Offs η Φενέρμπαχτσέ θα υποδεχθεί τη Ζαλγκίρις στις 28/4 & 30/4 (20:45) και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Χάποελ Τελ Αβιβ στις 29/4 & 1/5 (21:45).







Το Novasports με την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα μετά από μια συγκλονιστική Regular Season και τα αμφίρροπα Play In Showdown ετοιμάζεται να καλύψει με τον αρτιότερο τρόπο, και τα Playoffs με αποκορύφωμα το Final Four της Αθήνας!



Ταυτόχρονα με την EuroLeague οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη συνέχεια των Τρίτη 28 Απριλίου (20:30) και εφόσον χρειαστεί και 3ο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία την Παρασκευή 1/5 (20:00).

Τρίτη 28 Απριλίου



19:30 Playmakers - A’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:30 EuroCup – Τελικός 2ος αγώνας: Μπουργκ-Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:45 EuroLeague – Play Offs 1ος αγώνας: Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 EuroLeague – Play Offs 1ος αγώνας: Ολυμπιακός-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

21:45 EuroLeague – Play Offs 1ος αγώνας: Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:45 Playmakers - Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου



Τετάρτη 29 Απριλίου



21:45 EuroLeague – Play Offs 1ος αγώνας: Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα



Πέμπτη 30 Απριλίου



19:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports4 & You Tube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:45 EuroLeague – Play Offs 2ος αγώνας: Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 EuroLeague – Play Offs 2ος αγώνας: Ολυμπιακός-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:45 EuroLeague – Play Offs 2ος αγώνας: Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:45 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime & You Tube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου



Παρασκευή 1 Μαΐου



20:00 EuroCup – Τελικός 3ος αγώνας (εάν χρειαστεί): Μπεσίκτας-Μπουργκ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:45 EuroLeague – Play Offs 2ος αγώνας: Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη



Τρίτη 5 Μαΐου



19:00 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Χάποελ Τελ Αβίβ -Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

19:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime

20:45 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Μονακό-Ολυμπιακός Novasports Prime

22:45 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime



Τετάρτη 6 Μαΐου



20:00 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Ζαλγκίρις-Φενέρμπαχτσε Novasports5

20:00 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime

21:15 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια Novasports Prime

23:15 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime



Πέμπτη 7 Μάϊου



19:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime

20:30 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας (εάν χρειαστεί): Μονακό-Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας (εάν χρειαστεί): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

22:30 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime



Παρασκευή 8 Μαΐου



20:00 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας Ζαλγκίρις-Φενέρμπαχτσε Novasports5

20:00 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime

21:15 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια Novasports Prime

23:15 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime



Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

27.04.2026, 12:42