Groupama Ασφαλιστική: Ανάπτυξη παραγωγής και βελτίωση τεχνικής επίδοσης το 2025

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της εταιρείας ανήλθαν σε 211,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών προϊόντων), έναντι 198,2 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,7%. Η ανάπτυξη της παραγωγής προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των κλάδων πυρός και λοιπών υλικών ζημιών, των ασφαλίσεων υγείας, καθώς και των ασφαλιστικών προϊόντων με συμμετοχή στα κέρδη. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι, μαζί με την αστική ευθύνη αυτοκινήτου, αποτελούν τη βασική συνιστώσα του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας το 80,7% της συνολικής παραγωγής για το 2025.Ο καθαρός δείκτης ζημιών και εξόδων (Net Combined Ratio) στους κλάδους ζημιών και υγείας κατέγραψε βελτίωση κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτιωμένη εμπειρία ζημιών στους κλάδους αυτοκινήτου και υγείας, τη μειωμένη επίδραση μεγάλων ζημιών και καταστροφικών γεγονότων, καθώς και τη συνετή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών.Η κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) ανήλθε σε 145,4%, αυξημένη κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της εταιρείας.Το 2025, η εταιρεία βελτίωσε σημαντικά και τα αποτελέσματά της, καταγράφοντας, σε προκαταρκτική βάση, θετικό προ φόρων αποτέλεσμα, γεγονός που υποδηλώνει ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργικής της απόδοσης σε σχέση με το 2024.Η εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου και το 2026, δίνοντας έμφαση στην κερδοφόρο ανάπτυξη, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ένα ευρύ πρόγραμμα στρατηγικών πρωτοβουλιών, εκ των οποίων 16 έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών έργων, όπως η νέα πλατφόρμα για τους συνεργάτες Cheetah Pro, η οποία βρίσκεται σε φάση σταδιακής υλοποίησης, προσφέροντας ένα ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης και σημαντικά βελτιωμένη εμπειρία στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.Η Groupama Ασφαλιστική ενισχύει τη θέση της στην ασφάλιση αυτοκινήτου, με ανανεωμένη τιμολογιακή πολιτική και τέσσερα νέα, σύγχρονα προγράμματα. Η νέα τιμολογιακή προσέγγιση βασίζεται σε πολυπαραγοντικά μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία επιτρέπουν πιο ακριβή αποτύπωση της έκθεσης και οδηγούν σε δικαιότερη τιμολόγηση.Από τον Μάρτιο 2026 τέθηκε σε ισχύ και η νέα διαδικασία προασφαλιστικού ελέγχου οχημάτων ενισχύοντας περαιτέρω την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάληψης κινδύνου.Παράλληλα, η εταιρεία εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο υγείας με το νέο πρόγραμμα Santé Secure, προσφέροντας μια σύγχρονη και ευέλικτη λύση.Με αφορμή τη δημοσίευση της Έκθεσης Φερεγγυότητας για το 2025, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής, Hassène Feki, δήλωσε:«Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή πορεία της Groupama Ασφαλιστικής και τη συνέπεια με την οποία υλοποιούμε το στρατηγικό μας πλάνο. Η αύξηση της παραγωγής, η βελτίωση της τεχνικής μας επίδοσης και η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της στρατηγικής μας. Συνεχίζουμε, παραμένοντας προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, επενδύοντας σε καινοτόμα προϊόντα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας.»