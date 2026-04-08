Θριαμβευτικό Sold out για το 2ο ESG Summit της ICAP CRIF
Με τίτλο «Turning Environmental, Social & Governance into Strategic Value», το συνέδριο εξέτασε ολιστικά πώς το ESG μεταβαίνει από την απλή συμμόρφωση σε στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μετατρέπεται σε απτή επιχειρηματική αξία
- - Περιλάμβανε πλούσια ατζέντα με 37 ομιλητές, 7 case-driven συζητήσεις και 5 ομιλίες.
- - Συμμετείχαν 300+ στελέχη από τη σύγχρονη επιχειρηματική σκηνή.
- - Πραγματοποιήθηκαν 100 test drives ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων.
Με μια πρωτοφανή ανταπόκριση από την αγορά και σε μια ατμόσφαιρα ουσιαστικού διαλόγου και καινοτομίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 το 2ο ESG Summit της ICAP CRIF. Το συνέδριο, το οποίο ήταν sold out, συγκέντρωσε περισσότερους από 300 συνέδρους και 37 διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας μια πληθωρική και εμπνευσμένη, case-driven ατζέντα.
Αναδείχθηκε περίτρανα ότι το ESG έχει πλέον μετασχηματιστεί από απλή υποχρέωση συμμόρφωσης σε καταλυτική πηγή
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και καινοτομίας, σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές απαιτούν διαφάνεια και οι
επιχειρήσεις καλούνται να αποδείξουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους στη βιωσιμότητα.
Με τη διοργάνωση αυτή, η ICAP CRIF επιβεβαίωσε τη στρατηγική της δέσμευση να ηγηθεί στην παροχή σύγχρονων, καινοτόμων και πλήρως εναρμονισμένων με το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο ESG υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Απευθυνόμενο σε εταιρείες και κοινωνικούς εταίρους που επενδύουν στρατηγικά στο ESG, πλαισιώθηκε από υψηλόβαθμη θεσμική παρουσία και ηγετικές «φωνές» του χώρου, με keynote παρεμβάσεις και τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών. Ενδεικτικά συμμετείχαν:
ο Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Πέτρος Βαρελίδης, η Αν. Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας και Κλίματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) κα. Γαρυφαλλιά (Φαίη) Σελιμή, η Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κα. Ντιάνα Γεωργακοπούλου, η Πρόεδρος Δ.Σ. CSR HELLAS & Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού (Περιφέρεια Αττικής) κα. Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, ο CEO of CRIF Synesgy Ratings κ. Marco Macellari, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στεργίου καθώς και πλήθος διακεκριμένων ομιλητών από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο.
Με κεντρικό άξονα το πώς το ESG εφαρμόζεται, μετριέται και δημιουργεί αξία στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, η θεματολογία του συνεδρίου εστίασε στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και στις πραγματικές επιπτώσεις του ESG – ή της μη εφαρμογής του. Παρουσιάστηκαν πρακτικά insights για τη χρήση ESG δεδομένων στη λήψη αποφάσεων, καθώς και case studies από κλάδους όπως ενέργεια, ναυτιλία, mobility, νερό και τρόφιμα. Παράλληλα, αναδείχθηκε πώς η τεχνολογία και το AI λειτουργούν ως επιταχυντές βιωσιμότητας. Στη διάρκεια των συζητήσεων, υπογραμμίστηκε η σημασία της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συνέπειας λόγων και πράξεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό, θεσμικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της νέας έρευνας της ICAP CRIF: “The ESG Pulse”.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Η ενότητα «Navigating Today’s EU ESG Rules: What Companies Must Know Now» παρείχε μια
εμπεριστατωμένη ανάλυση του σύγχρονου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για το ESG. Ειδικοί του χώρου
ανέλυσαν τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, προσφέροντας πρακτικές
κατευθύνσεις για τη συμμόρφωση και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τις νέες νομοθεσίες.
- Στην ενότητα «ESG business transformation: CRIF Synesgy Ratings» και «How ESG assessment can help
business prosper», παρουσιάστηκε ο μετασχηματιστικός ρόλος των ESG αξιολογήσεων της CRIF Synesgy στην
επιχειρηματική πραγματικότητα. Αναδείχθηκε πώς η αξιολόγηση των ESG επιδόσεων μπορεί να οδηγήσει σε
βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενισχυμένη φήμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, μετατρέποντας
τις προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης.
- Η ενότητα «Building Trust: Social & Governance Excellence in Action» εστίασε στην κατασκευή εμπιστοσύνης μέσω της
κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος
διαφάνειας, λογοδοσίας και ηθικής συμπεριφοράς, αναδεικνύοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης ως θεμελιώδους
πυλώνα για την επιχειρηματική επιτυχία και την κοινωνική αποδοχή.
- Η παρουσίαση «The ESG Pulse: What Our Research Reveals» αποκάλυψε τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας
της ICAP CRIF, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις στον τομέα του ESG.
Τα ευρήματα της έρευνας προσέφεραν μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων και των ευκαιριών που διαμορφώνουν
το ESG τοπίο στην Ελλάδα και διεθνώς.
- Οι ενότητες «The Maritime Imperative: ESG in Practice» και «ESG at the Wheel: Steering Mobility Toward Responsible Growth» ανέλυσαν την εφαρμογή των ESG αρχών στους κλάδους της ναυτιλίας και της κινητικότητας.
Παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την
ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης και τη δημιουργία βιώσιμων μοντέλων ανάπτυξης σε δύο από τους πιο δυναμικούς
τομείς της οικονομίας.
- Η παρουσίαση «Latitudo40 / Empower sustainable growth with AI Driven satellite» ανέδειξε πώς η τεχνολογία και η
τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί επιταχυντές της βιωσιμότητας. Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης δορυφορικών δεδομένων και AI για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων, προσφέροντας νέες προοπτικές για την επίτευξη των ESG στόχων.
- Η ενότητα «Powering Progress: ESG and the Transition to Clean Energy» εστίασε στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας. Αναλύθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας και της συνεργασίας για ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις γεωπολιτικές διαστάσεις που επηρεάζουν τον τομέα.
- Οι ενότητες «Sustainable Water Management for a Resilient Future» και «Cultivating Change: How ESG Transforms Food Sustainability» ανέδειξαν τη σημασία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της δημιουργίας βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, αντίστοιχα. Τονίστηκε η ανάγκη για καινοτόμες λύσεις και συνεργασίες για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας σε αυτούς τους ζωτικούς τομείς.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ηλεκτροκίνηση του αύριο μέσα από test drives σύγχρονων ηλεκτρικών και υβριδικών premium μοντέλων:
- - JAECOO 7
- - Lynk & Co 08
- - Mazda 6e Takumi plus Long Range
- - Mercedes CLA 200 Hybrid
- - OMODA 9 SHS-P
- - smart #1 Premium
- - smart #5 Brabus
- - Χρυσός Χορηγός: ΑVAX
- - Μεγάλος Χορηγός: Asteria Glyfada, Omoda Jaecoo, smart
- - Χορηγοί: Maxx Mobility Hellas, Mazda AutoOne, PCT S.A. (Piraeus Container Terminal SA), Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.), Τράπεζα Πειραιώς, Yodiwo
- - Υποστηρικτής: AECOM, Drop Μαρτινίδης, PPC group
- - Xορηγοί Επικοινωνίας: Athens Voice, Direction Business Network, ESG Stories, Ethos Media, GoCar.gr, imerisia.gr, Newsbeast, Reporter.gr
- - Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
- - Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
- - CSR Hellas
