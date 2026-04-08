Θριαμβευτικό Sold out για το 2ο ESG Summit της ICAP CRIF

Με μια πρωτοφανή ανταπόκριση από την αγορά και σε μια ατμόσφαιρα ουσιαστικού διαλόγου και καινοτομίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 το. Το συνέδριο, το οποίο ήταν, συγκέντρωσε περισσότερους απόσυνέδρους καιδιακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας μια πληθωρική και εμπνευσμένη,ατζέντα.Αναδείχθηκε περίτρανα ότι τοέχει πλέον μετασχηματιστεί από απλή υποχρέωση συμμόρφωσης σε, σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές απαιτούν διαφάνεια και οιεπιχειρήσεις καλούνται να αποδείξουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους στη βιωσιμότητα.Με τη διοργάνωση αυτή, η ICAP CRIF επιβεβαίωσε τη στρατηγική της δέσμευση να ηγηθεί στην παροχή σύγχρονων, καινοτόμων και πλήρως εναρμονισμένων με το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο ESG υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Απευθυνόμενο σε εταιρείες και κοινωνικούς εταίρους που επενδύουν στρατηγικά στο, πλαισιώθηκε απόκαι ηγετικές «φωνές» του χώρου, με keynote παρεμβάσεις και τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών. Ενδεικτικά συμμετείχαν:κ. Γεώργιος Στεργίου καθώς και πλήθος διακεκριμένων ομιλητών από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο.Με κεντρικό άξονα τοστον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, η θεματολογία του συνεδρίου εστίασε στιςκαι στιςτου ESG – ή της μη εφαρμογής του. Παρουσιάστηκανγια τη χρήση ESG δεδομένων στη λήψη αποφάσεων, καθώς και case studies από κλάδους όπωςΠαράλληλα, αναδείχθηκε πώς ηκαι τολειτουργούν ως επιταχυντές βιωσιμότητας. Στη διάρκεια των συζητήσεων, υπογραμμίστηκε η σημασία της, της, τηςκαι τηςστο σύγχρονο επιχειρηματικό, θεσμικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της νέας έρευνας της ICAP CRIF: “”.- Η ενότηταπαρείχε μιαεμπεριστατωμένη ανάλυση του σύγχρονου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για το ESG. Ειδικοί του χώρουανέλυσαν τις υποχρεώσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, προσφέροντας πρακτικές

- JAECOO 7

- Lynk & Co 08

- Mazda 6e Takumi plus Long Range

- Mercedes CLA 200 Hybrid

- OMODA 9 SHS-P

- smart #1 Premium

- smart #5 Brabus

- Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

- Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

- Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

- CSR Hellas

κατευθύνσεις για τη συμμόρφωση και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τις νέες νομοθεσίες.- Στην ενότητα, παρουσιάστηκε ο μετασχηματιστικός ρόλος των ESG αξιολογήσεων της CRIF Synesgy στηνεπιχειρηματική πραγματικότητα. Αναδείχθηκε πώς η αξιολόγηση των ESG επιδόσεων μπορεί να οδηγήσει σεβελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενισχυμένη φήμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, μετατρέπονταςτις προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης.- Η ενότηταεστίασε στην κατασκευή εμπιστοσύνης μέσω τηςκοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντοςδιαφάνειας, λογοδοσίας και ηθικής συμπεριφοράς, αναδεικνύοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης ως θεμελιώδουςπυλώνα για την επιχειρηματική επιτυχία και την κοινωνική αποδοχή.- Η παρουσίασηαποκάλυψε τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευναςτης ICAP CRIF, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις στον τομέα του ESG.Τα ευρήματα της έρευνας προσέφεραν μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων και των ευκαιριών που διαμορφώνουντο ESG τοπίο στην Ελλάδα και διεθνώς.- Οι ενότητεςανέλυσαν την εφαρμογή των ESG αρχών στους κλάδους της ναυτιλίας και της κινητικότητας.Παρουσιάστηκαν καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τηνενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης και τη δημιουργία βιώσιμων μοντέλων ανάπτυξης σε δύο από τους πιο δυναμικούςτομείς της οικονομίας.- Η παρουσίασηανέδειξε πώς η τεχνολογία και ητεχνητή νοημοσύνη μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί επιταχυντές της βιωσιμότητας. Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης δορυφορικών δεδομένων και AI για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση τωνπεριβαλλοντικών επιδόσεων, προσφέροντας νέες προοπτικές για την επίτευξη των ESG στόχων.- Η ενότηταεστίασε στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας. Αναλύθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας και της συνεργασίας για ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις γεωπολιτικές διαστάσεις που επηρεάζουν τον τομέα.- Οι ενότητεςανέδειξαν τη σημασία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της δημιουργίας βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, αντίστοιχα. Τονίστηκε η ανάγκη για καινοτόμες λύσεις και συνεργασίες για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας σε αυτούς τους ζωτικούς τομείς.Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τηνσύγχρονων ηλεκτρικών και υβριδικών premium μοντέλων:στην Attica Riviera, υπό την καθοδήγηση της έμπειρης δημοσιογραφικής ομάδας του GoCar.gr.Η ημέρα κορυφώθηκε με τις βραβεύσεις των Most Sustainable Companies Prizes by Synesgy, αναδεικνύοντας –ανάμεσα σε 2.500 εταιρείες που αξιολογήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Synesgy για το 2025– τις μόλις 33 που ξεχώρισαν βάθμολογικά, για τις επιδόσεις και τις πρακτικές τους συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, την υπευθυνότητα και την καινοτομία.Σε αναγνώριση της πολύτιμης αρωγή τους, ευχαριστούμε:— Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο, που θα πραγματοποιηθεί το, με επίκαιρη θεματολογία για την Ελλάδα και σημαντικές Προσωπικότητες – Ομιλητές, που θα εμπνεύσουν.