Giant Heart και Βασίλης Σπανούλης ενώνουν τις δυνάμεις τους για τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ
Μέσω της στήριξης του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης για παιδιά με αναπηρία
Το Giant Heart, η πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς της Novibet, συμπράττει με τον Βασίλη Σπανούλη, στηρίζοντας το έργο της ΕΛΕΠΑΠ για τα Παιδιά με Αναπηρία, μέσα από την ενίσχυση του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης, με τεχνολογία αιχμής.
Το Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ αποτελεί το μόνο και αρτιότερα εξοπλισμένο εργαστήριο στην Ελλάδα, στον τομέα της ανάλυσης, που παράγει πορίσματα για την αντιμετώπιση των βαδιστικών προβλημάτων σε παιδιά και σε ενήλικες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
Στο πλαίσιο της δράσης, το κοινό καλείται να συμμετάσχει μέσα από το Noviverse, το loyalty πρόγραμμα της Novibet, προσθέτοντας τη δική του «καρδιά» σε έναν κοινό σκοπό με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συγκέντρωση 100.000 «καρδιών», οι οποίες αντιστοιχούν στην ενίσχυση του έργου της ΕΛΕΠΑΠ και συγκεκριμένα της λειτουργίας του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης. Κάθε συμμετοχή αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη προσφοράς, που μεταφράζεται συλλογικά σε πραγματική υποστήριξη για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Η Δρ. Ελένη Ν. Σκουτέλη, Πρόεδρος ΕΛΕΠΑΠ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ευγνώμονες για τη μεγάλη καρδιά αγάπης της Novibet, για τα Γενναία μας Παιδιά, Παιδιά με Αναπηρίες. Στην ΕΛΕΠΑΠ για 88 συνεχή χρόνια στηρίζουμε τα βήματα ζωής των παιδιών μας και η Novibet, θερμός υποστηρικτής και συμπαραστάτης του έργου της ΕΛΕΠΑΠ έρχεται για άλλη μια φορά να στηρίξει τα βήματα αυτά, μέσα από την πολύτιμη δωρεά της. Η καρδιά της Novibet θα μας συντροφεύει και αυτά τα Χριστούγεννα, μεταδίδοντας με τον πιο άμεσο τρόπο την αγάπη και την αλληλεγγύη για τα Γενναία μας Παιδιά. Ευχαριστούμε τη Novibet και τον κύριο Βασίλη Σπανούλη, που μας στηρίζουν με την εμπιστοσύνη τους και την ουσιαστική και πολύτιμη βοήθειά τους , στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ενσωμάτωση και ισότιμη κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρία».
Ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Στη Novibet πιστεύουμε ότι η τεχνολογία και η καινοτομία αποκτούν πραγματική αξία όταν υπηρετούν τον άνθρωπο. Μέσα από το Giant Heart και τη συνεργασία μας με την ΕΛΕΠΑΠ, στηρίζουμε με καρδιά αλλά και υπευθυνότητα ένα έργο υψηλού επιστημονικού και κοινωνικού αντίκτυπου, δίνοντας στα παιδιά με κινητικές δυσκολίες τα εφόδια για να κάνουν τα δικά τους, σταθερά βήματα προς ένα μέλλον με περισσότερες δυνατότητες. Η συμμετοχή του Βασίλη Σπανούλη σε αυτή την πρωτοβουλία ενισχύει ουσιαστικά το μήνυμα της συλλογικής προσφοράς, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα αλληλεγγύης και θετικής αλλαγής για τα παιδιά και τις οικογένειές τους»
Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart αντλεί τη δύναμή του από τη συλλογικότητα και την πεποίθηση ότι η κοινωνική αλλαγή χτίζεται μέσα από απλές πράξεις, που κάνουν τη διαφορά. Μέσα από τη συνεργασία με έναν φορέα όπως η ΕΛΕΠΑΠ και τη συμβολική συμμετοχή του Βασίλη Σπανούλη ως πρεσβευτή της δράσης, η πρωτοβουλία ενισχύεται και μεταφράζεται σε μετρήσιμη στήριξη με πραγματικό κοινωνικό όφελος.
Δείτε τη σχετική ταινία:
Δείτε τη σχετική ταινία:
