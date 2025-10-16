Νέα ΜacBook Pro 14 ιντσών και νέα iPad Pro με τον νέο Μ5 chip ανακοίνωσε η Apple
Διαθέσιμα από 22 Οκτωβρίου, κάνοντας το επόμενο μεγάλο άλμα στην τεχνητή νοημοσύνη για το Mac καθώς και το πανίσχυρο iPad Pro με το Μ5 chip προσφέροντας την πιο προηγμένη εμπειρία iPad
Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει το κοινό ότι η Apple παρουσίασε τα νέα MacBook Pro 14 ιντσών με το νέο Μ5 chip, κάνοντας το επόμενο μεγάλο άλμα στην τεχνητή νοημοσύνη για το Mac καθώς και το πανίσχυρο iPad Pro με το Μ5 chip προσφέροντας την πιο προηγμένη εμπειρία iPad που έχει υπάρξει ποτέ.
Με το M5, το MacBook Pro 14 ιντσών γίνεται ακόμη πιο γρήγορο, πιο ισχυρό και κάνει ένα τεράστιο άλμα στις ΑΙ επιδόσεις. Το M5 chip διαθέτει GPU επόμενης γενιάς με Neural Accelerator σε κάθε πυρήνα, προσφέροντας έως και 3,5 φορές μεγαλύτερη απόδοση AI¹ και έως και 1,6 φορές ταχύτερα γραφικά² σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Το M5 περιλαμβάνει επίσης έναν ταχύτερο και πιο αποδοτικό επεξεργαστή (CPU), έναν βελτιωμένο Neural Engine και μεγαλύτερο εύρος ζώνης μνήμης, που επιταχύνει τα πάντα — από την εκκίνηση εφαρμογών έως την εκτέλεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) απευθείας στη συσκευή.
Επιπλέον, προσφέρει εντυπωσιακή διάρκεια μπαταρίας έως και 24 ώρες, ώστε οι χρήστες να μπορούν να μεταφέρουν επαγγελματικά workflow οπουδήποτε.¹ Με την πιο πρόσφατη τεχνολογία αποθήκευσης, το νέο MacBook Pro 14 ιντσών με M5 προσφέρει ταχύτερη απόδοση SSD σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, για εργασίες όπως η εισαγωγή αρχείων εικόνας RAW ή η εξαγωγή μεγάλων βίντεο. Διαθέσιμο σε space black και silver. Οι προπαραγγελίες του νέου MacBook Pro με Μ5 chip ξεκινούν άμεσα.
Το M5 προσφέρει την πιο προηγμένη εμπειρία iPad που έχει υπάρξει ποτέ, ενσωματώνοντας εντυπωσιακή ισχύ και απόδοση τεχνητής νοημοσύνης στον εξαιρετικά φορητό σχεδιασμό του νέου iPad Pro. Με GPU επόμενης γενιάς και Neural Accelerator σε κάθε πυρήνα, το M5 προσφέρει σημαντική ενίσχυση στην απόδοση για τους χρήστες του iPad Pro, είτε εργάζονται σε πρωτοποριακά έργα είτε αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για παραγωγικότητα.
Το νέο iPad Pro προσφέρει έως και 3,5 φορές μεγαλύτερη απόδοση AI σε σχέση με το iPad Pro με M43 και έως και 5,6 φορές ταχύτερη σε σχέση με το iPad Pro με M14.
Το N1, το νέο ασύρματο chip σχεδιασμένο από την Apple, υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες ασύρματης σύνδεσης, με υποστήριξη για Wi-Fi 7 στο iPad Pro. Το C1X modem ενσωματώνεται στα μοντέλα iPad Pro με συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας, προσφέροντας έως και 50% ταχύτερη απόδοση δεδομένων κινητής σε σχέση με τον προκάτοχό του, με ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα — επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν περισσότερα εν κινήσει.
Διαθέσιμο σε space black και silver, το iPad Pro κυκλοφορεί σε μεγέθη 11 και 13 ιντσών, και διαθέτει την οθόνη Ultra Retina XDR για απαράμιλλη εμπειρία θέασης. Οι προπαραγγελίες του νέου iPad Pro με Μ5 chip ξεκινούν άμεσα.
Όλα τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα από τις 22 Οκτωβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple.
