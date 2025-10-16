Νέα ΜacBook Pro 14 ιντσών και νέα iPad Pro με τον νέο Μ5 chip ανακοίνωσε η Apple

Κλείσιμο

Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, ενημερώνει το κοινό ότι η Apple παρουσίασε τα νέα, κάνοντας το επόμενο μεγάλο άλμα στην τεχνητή νοημοσύνη για το Mac καθώς και το πανίσχυροchip προσφέροντας την πιο προηγμένη εμπειρία iPad που έχει υπάρξει ποτέ.γίνεται ακόμη πιο γρήγορο, πιο ισχυρό και κάνει ένα τεράστιο άλμα στις ΑΙ επιδόσεις. Το M5 chip διαθέτει GPU επόμενης γενιάς με Neural Accelerator σε κάθε πυρήνα, προσφέροντας έως καικαι έως καισε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Το M5 περιλαμβάνει επίσης έναν ταχύτερο και πιο αποδοτικό επεξεργαστή (CPU), έναν βελτιωμένο Neural Engine και μεγαλύτερο εύρος ζώνης μνήμης, που επιταχύνει τα πάντα — από την εκκίνηση εφαρμογών έως την εκτέλεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) απευθείας στη συσκευή.Επιπλέον, προσφέρει, ώστε οι χρήστες να μπορούν να μεταφέρουν επαγγελματικά workflow οπουδήποτε.¹ Με την πιο πρόσφατη τεχνολογία αποθήκευσης, το νέο MacBook Pro 14 ιντσών με M5σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, για εργασίες όπως η εισαγωγή αρχείων εικόνας RAW ή η εξαγωγή μεγάλων βίντεο. Διαθέσιμο σε space black και silver. Οιτου νέου MacBook Pro με Μ5 chip ξεκινούν άμεσα.Το M5 προσφέρει την πιο προηγμένη εμπειρία iPad που έχει υπάρξει ποτέ, ενσωματώνοντας εντυπωσιακή ισχύ και απόδοση τεχνητής νοημοσύνης στον εξαιρετικά φορητό σχεδιασμό. Με GPU επόμενης γενιάς και Neural Accelerator σε κάθε πυρήνα, το M5 προσφέρει σημαντική ενίσχυση στην απόδοση για τους χρήστες του iPad Pro, είτε εργάζονται σε πρωτοποριακά έργα είτε αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για παραγωγικότητα.Το νέο iPad Pro προσφέρει έως καισε σχέση με το iPad Pro με M43 και έως καισε σχέση με το iPad Pro με M14.Το, το νέο ασύρματο chip σχεδιασμένο από την Apple, υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες ασύρματης σύνδεσης, μεστο iPad Pro. Τοενσωματώνεται στα μοντέλα iPad Pro με συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας, προσφέρονταςσε σχέση με τον προκάτοχό του, με ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα — επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν περισσότερα εν κινήσει.Διαθέσιμο σε space black και silver, το iPad Pro κυκλοφορεί σε μεγέθη 11 και 13 ιντσών, και διαθέτει τηνγια απαράμιλλη εμπειρία θέασης. Οιτου νέου iPad Pro με Μ5 chip ξεκινούν