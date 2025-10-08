Πώς η Revoil μετασχηματίζει την εταιρική στρατηγική σε καταλύτη κοινωνικής αλλαγής

Μια νέα προσέγγιση που δίνει αξία στον άνθρωπο και δείχνει πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να γίνει μοχλός κοινωνικής αλλαγής