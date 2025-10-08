Πώς η Revoil μετασχηματίζει την εταιρική στρατηγική σε καταλύτη κοινωνικής αλλαγής
Πώς η Revoil μετασχηματίζει την εταιρική στρατηγική σε καταλύτη κοινωνικής αλλαγής
Μια νέα προσέγγιση που δίνει αξία στον άνθρωπο και δείχνει πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να γίνει μοχλός κοινωνικής αλλαγής
Η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Νέες ανάγκες, νέες αξίες και νέα μοντέλα διαμορφώνουν το τοπίο, ενώ οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο τους. Σε αυτό το περιβάλλον η Revoil, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον τομέα της ενέργειας, επενδύει στον άνθρωπο, υλοποιώντας πρωτοβουλίες που προάγουν την ισότητα, τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για μια στρατηγική που συνδέει την επιχειρηματική επιτυχία με την κοινωνική ευθύνη και αποδεικνύει στην πράξη πώς μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, συνοχής και προοπτικής.
Έμπρακτη φροντίδα των εργαζομένων και των οικογενειών τους
Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Revoil εκφράζεται έμπρακτα μέσα από τις πολιτικές της για τη στήριξη των εργαζομένων. Η εταιρεία προωθεί την ισότητα στις αμοιβές και προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη που ενισχύουν την επαγγελματική απόδοση αλλά και την προσωπική ευημερία. Με σεβασμό στις αρχές της ισότητας, η Revoil έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών που αναγνωρίζει τη συνεισφορά των ανθρώπων της, καλύπτοντας παράλληλα προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.
Από το 2019, παρέχει ειδική ετήσια παροχή για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, ύψους 3.000€ για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά, μέχρι την ενηλικίωσή τους – ποσό που συνολικά μπορεί να φτάσει έως και 54.000€. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καλύπτονται από ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγείας, το οποίο περιλαμβάνει και προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, ενώ τα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή εισάγονται σε πανεπιστήμια βραβεύονται. Δεν παραλείπει όμως να στηρίζει και τους νέους γονείς με δωροεπιταγές για κάθε γέννηση παιδιού, ενώ γιορτάζει και τα ορόσημα των εργαζομένων με δώρα σε όσους συμπληρώνουν 10, 15 ή 20 χρόνια στην εταιρεία.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα των τελευταίων δεκαετιών: τη μείωση των γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κοινωνικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Revoil, γνωρίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος, έχει εντάξει στις πολιτικές της δράσεις που ενισχύουν έμπρακτα τις οικογένειες των εργαζομένων της. Η ετήσια παροχή για τα παιδιά από το τρίτο και μετά και οι δωροεπιταγές για κάθε γέννηση δεν είναι απλές παροχές αλλά επένδυση στο μέλλον, καθώς μειώνουν το οικονομικό βάρος και ενισχύουν τη δυνατότητα των οικογενειών να διατηρούν και να αυξάνουν τον αριθμό των μελών τους. Αυτό δεν ωφελεί μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την κοινωνία, δημιουργώντας έναν κύκλο εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Έμπρακτη φροντίδα των εργαζομένων και των οικογενειών τους
Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Revoil εκφράζεται έμπρακτα μέσα από τις πολιτικές της για τη στήριξη των εργαζομένων. Η εταιρεία προωθεί την ισότητα στις αμοιβές και προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη που ενισχύουν την επαγγελματική απόδοση αλλά και την προσωπική ευημερία. Με σεβασμό στις αρχές της ισότητας, η Revoil έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών που αναγνωρίζει τη συνεισφορά των ανθρώπων της, καλύπτοντας παράλληλα προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.
Από το 2019, παρέχει ειδική ετήσια παροχή για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, ύψους 3.000€ για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά, μέχρι την ενηλικίωσή τους – ποσό που συνολικά μπορεί να φτάσει έως και 54.000€. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καλύπτονται από ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής και υγείας, το οποίο περιλαμβάνει και προστατευόμενα μέλη της οικογένειας, ενώ τα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή εισάγονται σε πανεπιστήμια βραβεύονται. Δεν παραλείπει όμως να στηρίζει και τους νέους γονείς με δωροεπιταγές για κάθε γέννηση παιδιού, ενώ γιορτάζει και τα ορόσημα των εργαζομένων με δώρα σε όσους συμπληρώνουν 10, 15 ή 20 χρόνια στην εταιρεία.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα των τελευταίων δεκαετιών: τη μείωση των γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κοινωνικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η Revoil, γνωρίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος, έχει εντάξει στις πολιτικές της δράσεις που ενισχύουν έμπρακτα τις οικογένειες των εργαζομένων της. Η ετήσια παροχή για τα παιδιά από το τρίτο και μετά και οι δωροεπιταγές για κάθε γέννηση δεν είναι απλές παροχές αλλά επένδυση στο μέλλον, καθώς μειώνουν το οικονομικό βάρος και ενισχύουν τη δυνατότητα των οικογενειών να διατηρούν και να αυξάνουν τον αριθμό των μελών τους. Αυτό δεν ωφελεί μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την κοινωνία, δημιουργώντας έναν κύκλο εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα