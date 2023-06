Καύσωνας; Ξέχνα τον επιλέγοντας το σωστό κλιματιστικό

Κλείσιμο

Είσαι έτοιμος να αφήσεις πίσω σου εκείνες τις εφιαλτικές καλοκαιρινές νύχτες που βίωσες πέρυσι το καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικό ; Ναι μιλάμε για αυτές τις άγρυπνες βραδιές, γεμάτες με ιδρώτα και μπόλικη αγανάκτηση. Επειδή το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού εστί, ετοιμάσου για ένα δροσερό καλοκαίρι, με την απόκτηση του σωστού για το χώρο και τις ανάγκες σου air-condition Παρακάτω θα βρεις 5 κορυφαία κλιματιστικά, που πρόκειται να σταθούν στο ύψος των… δροσερών περιστάσεων που αποζητάς μετά το περσινό καυτό σου φιάσκο. Είτε ψάχνεις για το μικρό σου υπνοδωμάτιο είτε για το μεγάλο σου σαλόνι, οι επιλογές που ακολουθούν είναι κάτι περισσότερο από ικανές να ανταπεξέλθουν στη Σιβηρία που σκοπεύεις να φέρεις σπίτι σου!Πανίσχυρο, πανέμορφο και με υψηλή ενεργειακή κλάση τόσο ψύξης όσο και θέρμανσης. Η σειρά Emura της Daikin αποτελεί την ιδανική επιλογή για εσένα που είσαι όχι μόνο… «ψαγμένος» αλλά και συνειδητοποιημένος ότι όταν μιλάμε για καλό κλιματιστικό μιλάμε για μια καλή επένδυση των χρημάτων σου σε βάθος χρόνου. Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας inverter μοτέρ που σε συνδυασμό με την υψηλότατη ενεργειακή του απόδοση (Α+++) προσφέρει και εξαιρετικές αποδόσεις αλλά και οικονομία. Άλλωστε, ποιος θέλει μια συσκευή που θα χρησιμοποιεί 24 ώρες το 24ώρο εν μέσω καύσωνα να του… «καίει» μια περιουσία; Κανείς!Εάν σου αρέσει ο θόρυβος ενός κλιματιστικού σε λειτουργία τότε θα ετοιμάσου να το… μισήσεις. Γιατί; Χάρη στο κουμπί silent του τηλεχειριστηρίου του, μπορείς να μειώσεις την ηχητική στάθμη λειτουργίας της εσωτερικής σου μονάδας κατά 3dB(A) κάτι που θα σε κάνει να κοιμάσαι σαν πουλάκι χωρίς να σε ενοχλήσει ποτέ ο θόρυβος λειτουργίας του. Μεταξύ άλλων, διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια που παρέχουν μια πιο εστιασμένη ροή αέρα. Ως συνέπεια, θα έχεις καλύτερη κατανομή και διάδοση της θερμοκρασίας που επιθυμείς σε όλο το δωμάτιο. Μπορείς να το βρεις στα 9.000 BTU/h, 12.000 BTU/H και 18.000 BTU/h.Ακόμη και να μην ασχολείσαι με το χώρο των κλιματιστικών ή να έχεις κάνει κάποια σχετική έρευνα αγοράς, το όνομα Toyotomi θα το έχεις ακούσει σίγουρα. Τα κλιματιστικά της εταιρείας αποτελούν αξιόπιστες λύσεις στην ψύξη και στη θέρμανση εδώ και δεκαετίες. Δεν αποκλείεται κιόλας, ήδη κάποιος φίλος ή συγγενής να σου έχει προτείνει να αποκτήσεις ένα Toyotomi air-condition, καθώς ο ίδιος διαθέτει ένα εδώ και χρόνια και έχει μείνει κάτι περισσότερο από ικανοποιημένος.Ας περάσουμε όμως στα του μοντέλου. Η σειρά IZURU έχει εδραιωθεί στο χώρο καθώς η ποιότητά της συναντά αρμονικά την απόδοση. Πέρα από το ότι είναι πανέξυπνο και συνδέεται με το Smartphone σου ή με το σύστημα του SmartHome σου, διαθέτει λειτουργία αποστείρωσης Self Clean 55°C, αποτρέποντας τη δημιουργία μούχλας και βλαβερών μικροοργανισμών. Είναι εξοπλισμένος με δυο αισθητήρες προκειμένου να προσαρμόζει ανάλογα τη θερμοκρασία στο χώρο που βρίσκεσαι ενώ φροντίζει και την τσέπη σου. Αξιοποίησε στο έπακρο τη δυνατότητα energy saving και εξοικονόμησε ενέργεια αλλά και χρήματα.Κορυφαία απόδοση με υψηλούς δείκτες SEER/SCOP και πιστοποίηση Eurovent. Για να μην ψάχνεσαι, το SEER είναι η εποχιακή ενεργειακή απόδοση κατά την ψύξη ενώ το SCOP η εποχιακή ενεργειακή απόδοση κατά τη θέρμανση. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Ότι θα διατηρείς χαμηλή την κατανάλωσή σου τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Μεταξύ άλλων, φοράει φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου, το οποίο με τη βοήθεια του στατικού ηλεκτρισμού πιάνει τη λεπτή σκόνη, τους αόρατους σπόρους μούχλας και τους παθογόνους μικροοργανισμούς και στη συνέχεια τα αδρανοποιεί. Μπορείς να το αποκτήσεις στα 9.000 BTU/h, 12.000 BTU/H και 14.000 BTU/h.Ψάχνεις για μια πιο οικονομική λύση; Τότε μην πας μακριά. Η σειρά Ioli Premium της Pitsos θα σε δροσίζει με συνέπεια και αποτελεσματικά στους καύσωνες που έρχονται. Χάρη στο φίλτρο άνθρακα Bio-Cold catalyst-Silver ion και τον ισχυρό ιονιστή του, θα διατηρήσει με αξιοπιστία τον αέρα σου καθαρό. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επιβλαβείς ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις οσμές στο χώρο. Επιπλέον, διαθέτει και κουμπί που απομακρύνει τη σκόνη με τη βοήθεια του συμπυκνωμένου νερού! Είναι εξοπλισμένο και με sleep mode.Αν αυτή τη στιγμή διαθέτεις περιορισμένο budget για αγορά κλιματιστικού αλλά δεν είσαι έτοιμος και ούτε διατεθειμένος να λιώσεις σαν το κεράκι στους φετινούς καύσωνες, τότε η λύση ακούει στο όνομα Nuvelle. Μια από τις πιο value for money επιλογές που υπάρχουν στην αγορά. Αξιόπιστα, λειτουργικά και με σύγχρονες τεχνολογίες, τα οικονομικά air-condition της εταιρείας θα σου δώσουν τη δροσερή ανακούφιση που αναζητάς. To κλιματιστικό Nuvelle NPL φοράει inverter μοτέρ που παρέχει υψηλές επιδόσεις με χαμηλή ένταση θορύβου και κατανάλωσης. Διαθέτει Wi-Fi ώστε να το χειρίζεσαι από το smartphone σου αλλά και έξυπνη λειτουργία απόψυξης που ενεργοποιείται μόνο αν υπάρχει ανάγκη! Έτσι, σε γλιτώνει τόσο σε κατανάλωση ενέργειας όσο και σε χρήματα.