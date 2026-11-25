Καρκίνος μαστού: Πότε κινδυνεύουν τα οστά και πώς μπορούν οι γυναίκες να τα προστατεύσουν

Η οστεοπόρωση και τα κατάγματα απειλούν την οστική υγεία μετά τον καρκίνο του μαστού. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ εξηγούν πότε χρειάζεται μέτρηση οστικής πυκνότητας και ποια μέτρα βοηθούν