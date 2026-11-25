Καρκίνος μαστού: Πότε κινδυνεύουν τα οστά και πώς μπορούν οι γυναίκες να τα προστατεύσουν
Καρκίνος μαστού: Πότε κινδυνεύουν τα οστά και πώς μπορούν οι γυναίκες να τα προστατεύσουν
Η οστεοπόρωση και τα κατάγματα απειλούν την οστική υγεία μετά τον καρκίνο του μαστού. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ εξηγούν πότε χρειάζεται μέτρηση οστικής πυκνότητας και ποια μέτρα βοηθούν
Η διατήρηση της οστικής υγείας αποτελεί σημαντική παράμετρο της μακροχρόνιας φροντίδας των γυναικών μετά από καρκίνο του μαστού. Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έχει αναδείξει την ανάγκη αντιμετώπισης των μακροχρόνιων επιπλοκών της νόσου και των θεραπειών της. Μεταξύ αυτών, η οστεοπενία, η οστεοπόρωση και ο αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία, καθώς επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα») Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα») Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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