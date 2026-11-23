Ένας αλλιώτικος βελονισμός που βοηθά στην απώλεια βάρους – Νέα μελέτη

Σε μελέτη με 132 γυναίκες, μια διαφορετική τεχνική βελονισμού συνδέθηκε με μεγαλύτερη απώλεια βάρους, ακόμη και τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας