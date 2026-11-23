Ένας αλλιώτικος βελονισμός που βοηθά στην απώλεια βάρους – Νέα μελέτη
Ένας αλλιώτικος βελονισμός που βοηθά στην απώλεια βάρους – Νέα μελέτη
Σε μελέτη με 132 γυναίκες, μια διαφορετική τεχνική βελονισμού συνδέθηκε με μεγαλύτερη απώλεια βάρους, ακόμη και τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας
Μία διαφορετική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του περιττού βάρους φαίνεται να προσφέρει μία τεχνική που μοιάζει με τον παραδοσιακό βελονισμό, αλλά έχει μεγαλύτερη διάρκεια δράσης.
Σύμφωνα με νέα μελέτη από την Κίνα, οι γυναίκες που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία έχασαν κατά μέσο όρο 2 έως 3 κιλά περισσότερα από εκείνες που έλαβαν εικονική θεραπεία, με τα αποτελέσματα να διατηρούνται ακόμη και τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με νέα μελέτη από την Κίνα, οι γυναίκες που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία έχασαν κατά μέσο όρο 2 έως 3 κιλά περισσότερα από εκείνες που έλαβαν εικονική θεραπεία, με τα αποτελέσματα να διατηρούνται ακόμη και τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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