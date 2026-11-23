Οστεοπόρωση: 6 τροφές που δυναμώνουν τα οστά και μειώνουν τον κίνδυνο καταγμάτων
Οστεοπόρωση: 6 τροφές που δυναμώνουν τα οστά και μειώνουν τον κίνδυνο καταγμάτων
Το γάλα δεν είναι ο μοναδικός σύμμαχος της υγείας των οστών. Ανακαλύψτε 6 τροφές που προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων
Τα οστά ανανεώνονται διαρκώς. Με την ηλικία, όμως, η απώλεια οστικής μάζας είναι μεγαλύτερη, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, όταν μειώνονται τα οιστρογόνα. «Η μέγιστη οστική πυκνότητα επιτυγχάνεται περίπου στα 30», εξηγεί στη Daily Mail η δρ. Pamela Peeke, ιατρική σύμβουλος της Osteoboost. Στις ΗΠΑ, σχεδόν το 13% των ενηλίκων άνω των 50 ετών έχει οστεοπόρωση και το 43% χαμηλή οστική μάζα.
➤ Ποιες τροφές μπορούν να βοηθήσουν;
1. Δαμάσκηνα: Σύμμαχοι οστών
Δεν ωφελούν μόνο το έντερο. Μελέτη του 2022 σε 235 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση 5-6 αποξηραμένων δαμάσκηνων συνδέθηκε με μικρότερη απώλεια οστικής πυκνότητας στο ισχίο μέσα σ’ έναν χρόνο: 0,3%, έναντι 1,1% στην ομάδα ελέγχου. Τα δαμάσκηνα περιέχουν κάλιο, βιταμίνη Κ, βόριο και πολυφαινόλες. Προσθέστε τα στη βρώμη ή καταναλώστε τα ως σνακ, αυξάνοντας σταδιακά την ποσότητα, για να αποφύγετε πεπτικές ενοχλήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
➤ Ποιες τροφές μπορούν να βοηθήσουν;
1. Δαμάσκηνα: Σύμμαχοι οστών
Δεν ωφελούν μόνο το έντερο. Μελέτη του 2022 σε 235 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση 5-6 αποξηραμένων δαμάσκηνων συνδέθηκε με μικρότερη απώλεια οστικής πυκνότητας στο ισχίο μέσα σ’ έναν χρόνο: 0,3%, έναντι 1,1% στην ομάδα ελέγχου. Τα δαμάσκηνα περιέχουν κάλιο, βιταμίνη Κ, βόριο και πολυφαινόλες. Προσθέστε τα στη βρώμη ή καταναλώστε τα ως σνακ, αυξάνοντας σταδιακά την ποσότητα, για να αποφύγετε πεπτικές ενοχλήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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