Οστεοπόρωση: 6 τροφές που δυναμώνουν τα οστά και μειώνουν τον κίνδυνο καταγμάτων

Το γάλα δεν είναι ο μοναδικός σύμμαχος της υγείας των οστών. Ανακαλύψτε 6 τροφές που προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας και τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων