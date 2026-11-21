35.000 άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικό κάθε χρόνο στην Ελλάδα - Οι νέες τεχνικές που σώζουν ζωές

Το 2ο Ελληνικό Σχολείο Εγκεφαλικών αναδεικνύει τις σύγχρονες επεμβατικές θεραπείες που μπορούν να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τις αναπηρίες μετά από εγκεφαλικό