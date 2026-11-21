35.000 άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικό κάθε χρόνο στην Ελλάδα - Οι νέες τεχνικές που σώζουν ζωές
35.000 άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικό κάθε χρόνο στην Ελλάδα - Οι νέες τεχνικές που σώζουν ζωές
Το 2ο Ελληνικό Σχολείο Εγκεφαλικών αναδεικνύει τις σύγχρονες επεμβατικές θεραπείες που μπορούν να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τις αναπηρίες μετά από εγκεφαλικό
Περίπου 35.000 άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικό κάθε χρόνο στην Ελλάδα, δηλαδή σχεδόν 100 την ημέρα. Οι νέες επεμβατικές θεραπείες, που σώζουν ζωές μετά από εγκεφαλικό, παρουσιάζονται στο 2ο Ελληνικό Σχολείο Εγκεφαλικών – Hellenic Stroke School Plus (HSS+), οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται σήμερα στην Αθήνα.
Στην τριήμερη διοργάνωση παίρνουν μέρος περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ανάμεσά τους, γιατροί που αφαιρούν θρόμβους από τις αρτηρίες του εγκεφάλου, αντιμετωπίζουν ανευρύσματα και πραγματοποιούν εξειδικευμένες ενδαγγειακές επεμβάσεις σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην τριήμερη διοργάνωση παίρνουν μέρος περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ανάμεσά τους, γιατροί που αφαιρούν θρόμβους από τις αρτηρίες του εγκεφάλου, αντιμετωπίζουν ανευρύσματα και πραγματοποιούν εξειδικευμένες ενδαγγειακές επεμβάσεις σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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