Τριχόπτωση: Καινοτόμος ηλεκτρονική χτένα πετυχαίνει αναγέννηση μαλλιών σε 4 εβδομάδες
Τριχόπτωση: Καινοτόμος ηλεκτρονική χτένα πετυχαίνει αναγέννηση μαλλιών σε 4 εβδομάδες
Μια ηλεκτρονική χτένα που ανέπτυξαν επιστήμονες στην Κίνα πέτυχε σχεδόν πλήρη αποκατάσταση της τριχοφυΐας μέσα σε 1 μήνα - Η νέα τεχνολογία ξεπέρασε ακόμη και τη συμβατική θεραπεία με μινοξιδίλη
Μια ηλεκτρονική χτένα που διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών και θα μπορούσε να αποτελέσει νέα θεραπεία για τη φαλάκρα ανέπτυξαν επιστήμονες στην Κίνα, παρουσιάζοντας ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειράματα με ποντίκια. Η συσκευή, με την ονομασία «Detangle», δημιουργήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Beihang στο Πεκίνο και, σύμφωνα με τους δημιουργούς της, αποδείχθηκε σημαντικά αποτελεσματικότερη από τις συμβατικές θεραπείες κατά της τριχόπτωσης.
Η τεχνολογία παραμένει σε πειραματικό στάδιο και δεν έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας, της συνηθέστερης μορφής φαλάκρας στους άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η τεχνολογία παραμένει σε πειραματικό στάδιο και δεν έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους. Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας, της συνηθέστερης μορφής φαλάκρας στους άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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