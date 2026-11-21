Μια ηλεκτρονική χτένα που ανέπτυξαν επιστήμονες στην Κίνα πέτυχε σχεδόν πλήρη αποκατάσταση της τριχοφυΐας μέσα σε 1 μήνα - Η νέα τεχνολογία ξεπέρασε ακόμη και τη συμβατική θεραπεία με μινοξιδίλη