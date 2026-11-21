Από τα πλαστικά δοχεία του φαγητού μέχρι τα ποτήρια μιας χρήσης, τα μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ωστόσο κρύβουν και μια ανησυχητική πλευρά καθώς οι επιστήμονες εξετάζουν εάν συνδέονται και με την αύξηση των περιστατικών καρκίνου παχέος εντέρου σε νέους