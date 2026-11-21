Καρκίνος παχέος εντέρου: Πώς σχετίζεται με μικροκύματα και delivery – Tips προστασίας
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πώς σχετίζεται με μικροκύματα και delivery – Tips προστασίας
Από τα πλαστικά δοχεία του φαγητού μέχρι τα ποτήρια μιας χρήσης, τα μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ωστόσο κρύβουν και μια ανησυχητική πλευρά καθώς οι επιστήμονες εξετάζουν εάν συνδέονται και με την αύξηση των περιστατικών καρκίνου παχέος εντέρου σε νέους
*Απόδοση Περικλής Ματσούκης
Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών προκαλεί έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Στις ΗΠΑ, τα περιστατικά στις ηλικίες 20 έως 49 ετών αυξάνονταν κατά περίπου 3% ετησίως την περίοδο 2013-2022.
Οι πιθανές αιτίες είναι πολλές. Η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, η καθιστική ζωή και η έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους βρίσκονται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Τώρα, μια ακόμη πιθανή παράμετρος έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση: τα μικροπλαστικά και τα ακόμη μικρότερα νανοπλαστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών προκαλεί έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Στις ΗΠΑ, τα περιστατικά στις ηλικίες 20 έως 49 ετών αυξάνονταν κατά περίπου 3% ετησίως την περίοδο 2013-2022.
Οι πιθανές αιτίες είναι πολλές. Η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, η καθιστική ζωή και η έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους βρίσκονται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Τώρα, μια ακόμη πιθανή παράμετρος έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση: τα μικροπλαστικά και τα ακόμη μικρότερα νανοπλαστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα