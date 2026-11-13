Διαβήτης: Δεν υπάρχουν μόνο οι τύποι 1 και 2 – Οι άγνωστες μορφές που αλλάζουν τη θεραπεία

Από τον διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 έως τον διαβήτη τύπου 5 και τον διαβήτη που προκαλείται από αντικαρκινικές θεραπείες, η επιστήμη αποκαλύπτει νέες μορφές μιας γνωστής νόσου και αναδεικνύει τη σημασία της εξατομικευμένης διάγνωσης και θεραπείας