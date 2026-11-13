Διαβήτης: Δεν υπάρχουν μόνο οι τύποι 1 και 2 – Οι άγνωστες μορφές που αλλάζουν τη θεραπεία
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Διαβήτης Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Διαβήτης: Δεν υπάρχουν μόνο οι τύποι 1 και 2 – Οι άγνωστες μορφές που αλλάζουν τη θεραπεία

Από τον διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 έως τον διαβήτη τύπου 5 και τον διαβήτη που προκαλείται από αντικαρκινικές θεραπείες, η επιστήμη αποκαλύπτει νέες μορφές μιας γνωστής νόσου και αναδεικνύει τη σημασία της εξατομικευμένης διάγνωσης και θεραπείας

Διαβήτης: Δεν υπάρχουν μόνο οι τύποι 1 και 2 – Οι άγνωστες μορφές που αλλάζουν τη θεραπεία
ygeiamou.gr team
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι συχνά μιλάμε για τον διαβήτη σαν να πρόκειται για μία ενιαία νόσο, στην πραγματικότητα περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές, με ξεχωριστούς μηχανισμούς εμφάνισης, διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές θεραπευτικές ανάγκες. Κοινός παρονομαστής όλων η υπεργλυκαιμία.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, στις 14 Νοεμβρίου 2026, η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ αναδεικνύει τις παλαιότερες αλλά και τις νεότερες μορφές διαβήτη, επισημαίνοντας ότι η σωστή ταξινόμηση της νόσου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

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ygeiamou.gr team
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