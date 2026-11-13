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Αυτοκίνητο παρέσυρε 36χρονη και προσέκρουσε σε έξι οχήματα στο Καματερό, σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα
Αυτοκίνητο παρέσυρε 36χρονη και προσέκρουσε σε έξι οχήματα στο Καματερό, σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα
Η 36χρονη παρασύρθηκε ενώ είχε βγει μόλις από το αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό»
Σοβαρά τραυματίστηκε 36χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ήταν σε ανεξέλεγκτη πορεία στο Καματερό.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 38χρονος οδηγός που κινούνταν επί της λεωφόρου Φυλής με κατεύθυνση την λεωφόρο Καματερού προς την οδό Ιφιγενείας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.
Ύστερα, συνέχισε την πορεία του και λίγο και επί της Φυλής προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 49χρονος. Ακολούθως, έπεσε σε άλλο σταθμευμένο όχημα και παρέσυρε 36χρονη που μόλις είχε βγει από το αυτοκίνητό της στο οποίο έπεσε ο υπαίτιος οδηγός και εν συνεχεία, λίγο πιο κάτω προσέκρουσε σε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, όπου και ακινητοποιήθηκε.
Ο ίδιος ο οδηγός που τραυματίστηκε ελαφρά συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ του έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών. Η 36χρονη νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 38χρονος οδηγός που κινούνταν επί της λεωφόρου Φυλής με κατεύθυνση την λεωφόρο Καματερού προς την οδό Ιφιγενείας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.
Ύστερα, συνέχισε την πορεία του και λίγο και επί της Φυλής προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 49χρονος. Ακολούθως, έπεσε σε άλλο σταθμευμένο όχημα και παρέσυρε 36χρονη που μόλις είχε βγει από το αυτοκίνητό της στο οποίο έπεσε ο υπαίτιος οδηγός και εν συνεχεία, λίγο πιο κάτω προσέκρουσε σε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, όπου και ακινητοποιήθηκε.
Ο ίδιος ο οδηγός που τραυματίστηκε ελαφρά συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ του έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών. Η 36χρονη νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
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