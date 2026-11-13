Ιράν: Επίθεση στο Μπαχρέιν μετά το «δεν χρειαζόμαστε συμφωνία, έχουμε τα Στενά τους» του Τραμπ
Ιράν: Επίθεση στο Μπαχρέιν μετά το «δεν χρειαζόμαστε συμφωνία, έχουμε τα Στενά τους» του Τραμπ
Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιχείρησε πλήγμα κατά αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στο Μπαχρέιν τα ξημερώματα της Παρασκευής, ως αντίποινα για αυτό που χαρακτήρισε αμερικανική επίθεση στο έδαφός του. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα της Τεχεράνης να χτυπήσει στρατιωτική εγκατάσταση σε κράτος του Κόλπου εδώ και περισσότερους από δύο μήνες.
Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε αργότερα την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν, χωρίς να
σημειωθούν τραυματισμοί ή ζημιές.
«Πριν από λίγες ώρες, οι αεροδιαστημικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, απαντώντας στην αεροπορική επίθεση του εχθρού εναντίον πύργου επικοινωνιών στο Σιρίκ, έπληξαν και κατέστρεψαν το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης του επιτιθέμενου αμερικανικού στρατού στο Μπαχρέιν», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim. Πρόσθεσαν ότι πρόκειται για «σοβαρή προειδοποίηση» προς την Ουάσιγκτον.
Η CENTCOM διέψευσε τον ισχυρισμό περί πλήγματος σε σύστημα ραντάρ. Παρότι οι ΗΠΑ συνέχισαν τις τελευταίες εβδομάδες να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη είχε σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τις επιθέσεις κατά
αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα κράτη του Κόλπου από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Είχε επικεντρώσει τη δράση της στην παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, βρισκόταν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, σε μια επίσκεψη που
πραγματοποιείται ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιδιώκει το τελευταίο διάστημα να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να επιστρέψει σε πόλεμο με το Ιράν.
Ο Γκόφμαν αναμενόταν να συναντήσει τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που μίλησε στο CNN. Την επίσκεψη αποκάλυψε πρώτο το Axios. Το CNN ανέφερε ότι ζήτησε σχόλιο από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, τον Λευκό Οίκο και τη CIA.
Η ιρανική επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται πλέον συμφωνία με την Τεχεράνη και έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρό του να στρέψει την προσοχή του σε άλλα ζητήματα. «Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού!», έγραψε ο
Τραμπ στο Truth Social. «Έχουμε τα χρήματά τους, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και έχουμε τα Στενά τους!».
Παράλληλα, κάλεσε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον οποίο είχε ανατεθεί η ευθύνη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, να επικεντρωθεί «πλήρως και αποκλειστικά» στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του εγκλήματος σε πολιτείες και πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς. Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει αποφύγει την έναρξη νέας επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι η εκστρατεία οικονομικής πίεσης αρκεί για να αποδυναμώσει την Τεχεράνη.
Ο Νετανιάχου πίεζε τις ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες
εκλογές. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα αποδεχθεί τη διαιώνιση του αδιεξόδου, καθώς υφίσταται έντονη οικονομική πίεση από τις βαριές αμερικανικές κυρώσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό.
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του «να τερματίσει την κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», ζητώντας του να «τελειώσει» τον πόλεμο με τις ΗΠΑ. Όπως είπε, η Ισλαμική Δημοκρατία «μπορεί να διαπραγματευτεί με αξιοπρέπεια και μπορεί να τον τερματίσει με αξιοπρέπεια».
Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων και προειδοποιήσεων σημειώνεται ενώ οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Lloyd’s List την Παρασκευή, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 37 επιθέσεις κατά πλοίων, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός από την έναρξη της σύγκρουσης.
Τουλάχιστον 14 ακόμη επιβεβαιώθηκαν μέσα στον Νοέμβριο.
Παρά τις επιθέσεις, η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών συνεχίζεται, με τις εξαγωγές της Μέσης Ανατολής να
ανακάμπτουν ταχύτερα από την παγκόσμια ζήτηση. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η αγορά πετρελαίου παρουσιάζει «πρώτες ενδείξεις επανεξισορρόπησης», καθώς η παγκόσμια προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.
Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση θα την οδηγήσει σε δραστική διεύρυνση των επιθέσεών της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικά συμφέροντα ακόμη και στην Ευρώπη.
Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε αργότερα την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν, χωρίς να
σημειωθούν τραυματισμοί ή ζημιές.
«Πριν από λίγες ώρες, οι αεροδιαστημικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, απαντώντας στην αεροπορική επίθεση του εχθρού εναντίον πύργου επικοινωνιών στο Σιρίκ, έπληξαν και κατέστρεψαν το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης του επιτιθέμενου αμερικανικού στρατού στο Μπαχρέιν», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim. Πρόσθεσαν ότι πρόκειται για «σοβαρή προειδοποίηση» προς την Ουάσιγκτον.
🚫 CLAIM: Today, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) said it attacked a “U.S. early-warning radar” in Bahrain. ✅ FACT: The IRGC launched two one-way attack drones toward Bahrain and both were shot down by U.S. forces. There were no injuries or damage.— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2026
Η CENTCOM διέψευσε τον ισχυρισμό περί πλήγματος σε σύστημα ραντάρ. Παρότι οι ΗΠΑ συνέχισαν τις τελευταίες εβδομάδες να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη είχε σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τις επιθέσεις κατά
αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα κράτη του Κόλπου από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Είχε επικεντρώσει τη δράση της στην παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα.
Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) says it destroyed a US early-warning radar in Bahrain in retaliation for an attack on a telecommunications centre in Iran. Al Jazeera’s @ResulSerdarAtas reports from Tehran. https://t.co/813owq9WxA— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 13, 2026
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, βρισκόταν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, σε μια επίσκεψη που
πραγματοποιείται ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιδιώκει το τελευταίο διάστημα να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να επιστρέψει σε πόλεμο με το Ιράν.
Ο Γκόφμαν αναμενόταν να συναντήσει τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που μίλησε στο CNN. Την επίσκεψη αποκάλυψε πρώτο το Axios. Το CNN ανέφερε ότι ζήτησε σχόλιο από την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, τον Λευκό Οίκο και τη CIA.
Η ιρανική επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται πλέον συμφωνία με την Τεχεράνη και έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρό του να στρέψει την προσοχή του σε άλλα ζητήματα. «Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού!», έγραψε ο
«Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία»
Τραμπ στο Truth Social. «Έχουμε τα χρήματά τους, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, και έχουμε τα Στενά τους!».
Παράλληλα, κάλεσε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον οποίο είχε ανατεθεί η ευθύνη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, να επικεντρωθεί «πλήρως και αποκλειστικά» στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του εγκλήματος σε πολιτείες και πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς. Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ έχει αποφύγει την έναρξη νέας επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι η εκστρατεία οικονομικής πίεσης αρκεί για να αποδυναμώσει την Τεχεράνη.
Ο Νετανιάχου πίεζε τις ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες
εκλογές. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα αποδεχθεί τη διαιώνιση του αδιεξόδου, καθώς υφίσταται έντονη οικονομική πίεση από τις βαριές αμερικανικές κυρώσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό.
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του «να τερματίσει την κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», ζητώντας του να «τελειώσει» τον πόλεμο με τις ΗΠΑ. Όπως είπε, η Ισλαμική Δημοκρατία «μπορεί να διαπραγματευτεί με αξιοπρέπεια και μπορεί να τον τερματίσει με αξιοπρέπεια».
Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων και προειδοποιήσεων σημειώνεται ενώ οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Lloyd’s List την Παρασκευή, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 37 επιθέσεις κατά πλοίων, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός από την έναρξη της σύγκρουσης.
Ρεκόρ επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ
Τουλάχιστον 14 ακόμη επιβεβαιώθηκαν μέσα στον Νοέμβριο.
Παρά τις επιθέσεις, η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών συνεχίζεται, με τις εξαγωγές της Μέσης Ανατολής να
ανακάμπτουν ταχύτερα από την παγκόσμια ζήτηση. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η αγορά πετρελαίου παρουσιάζει «πρώτες ενδείξεις επανεξισορρόπησης», καθώς η παγκόσμια προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.
Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση θα την οδηγήσει σε δραστική διεύρυνση των επιθέσεών της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικά συμφέροντα ακόμη και στην Ευρώπη.
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