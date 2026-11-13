Συνελήφθη ο 18χρονος κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Κρατούμενος Απόδραση Πειραιάς

Συνελήφθη ο 18χρονος κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου

Ο 18χρονος εντοπίστηκε σε πάρκο στην οδό Σάμου στην περιοχή του Αγίου Παύλου στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη ο 18χρονος κρατούμενος που είχε δραπετεύσει από το αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου
Συνελήφθη ένας 18χρονος κρατούμενος, που είχε δραπετεύσει πριν από λίγες μέρες έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 18χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου από αστυνομικούς σε πάρκο στην οδό Σάμου στην περιοχή του Αγίου Παύλου στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη.

Ο 18χρονος, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ληστείας, δραπέτευσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου κατά την μεταφορά του με όχημα της Ασφάλειας από τα δικαστήρια στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία της αποβίβασής του, όταν ο αστυνομικός άνοιξε την πόρτα του οχήματος, ο 18χρονος άρχισε να τρέχει καταφέρνοντας να διαφύγει.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης