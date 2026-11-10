Ποια εμβόλια πρέπει να κάνουν οι ενήλικες το 2026-2027 – Οι 3 σημαντικές αλλαγές

Το Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε το επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2026-2027, με νέες συστάσεις για την προστασία από λοιμώδη νοσήματα και ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες