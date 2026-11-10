Ποια εμβόλια πρέπει να κάνουν οι ενήλικες το 2026-2027 – Οι 3 σημαντικές αλλαγές
Ποια εμβόλια πρέπει να κάνουν οι ενήλικες το 2026-2027 – Οι 3 σημαντικές αλλαγές
Το Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε το επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2026-2027, με νέες συστάσεις για την προστασία από λοιμώδη νοσήματα και ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες
Το επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων για την περίοδο 2026-2027 δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας, αποτυπώνοντας τις νέες συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την προστασία του ενήλικου πληθυσμού από λοιμώδη νοσήματα.
Η σχετική εγκύκλιος, την οποία υπογράφει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες με τις συστάσεις ανά ηλικιακή ομάδα, νόσημα και ειδική ιατρική ένδειξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η σχετική εγκύκλιος, την οποία υπογράφει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες με τις συστάσεις ανά ηλικιακή ομάδα, νόσημα και ειδική ιατρική ένδειξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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