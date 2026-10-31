Μόλυβδος: Η αόρατη απειλή για τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών
Νέα επιστημονικά δεδομένα συνδέουν την έκθεση στον μόλυβδο με τη ΔΕΠΥ, τη μείωση του δείκτη νοημοσύνης και τις μαθησιακές δυσκολίες
Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Πρόληψης της Δηλητηρίασης από Μόλυβδο (18–24 Οκτωβρίου 2026) και τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), εφιστά την προσοχή σε έναν σοβαρό αλλά συχνά υποτιμημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία των παιδιών: τη χρόνια έκθεση στον μόλυβδο και τις επιπτώσεις της στη νοητική ανάπτυξη, τη συμπεριφορά και τη σχολική επίδοση.
Με κεντρικό μήνυμα «Από την ανίχνευση στην πρόληψη», ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι η έκθεση στον μόλυβδο μπορεί να παραμένει αδιάγνωστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς συχνά δεν συνοδεύεται από εμφανή συμπτώματα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο ενδέχεται να είναι μακροχρόνιες και σε ορισμένες περιπτώσεις μη αναστρέψιμες.
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