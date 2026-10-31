Το αγαπημένο τρόφιμο που μειώνει τον κίνδυνο προεκλαμψίας στην εγκυμοσύνη
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Εγκυμοσύνη Υπέρταση Κύηση

Το αγαπημένο τρόφιμο που μειώνει τον κίνδυνο προεκλαμψίας στην εγκυμοσύνη

Μελέτη σε 86.009 γυναίκες εξέτασε την κατανάλωση ψαριών πριν και κατά την κύηση - Πότε καταγράφηκαν χαμηλότερες πιθανότητες υπερτασικών διαταραχών

Το αγαπημένο τρόφιμο που μειώνει τον κίνδυνο προεκλαμψίας στην εγκυμοσύνη
Σαβίνα Αποστολοπούλου


Με χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης ορισμένων υπερτασικών διαταραχών της εγκυμοσύνης συνδέθηκε η μεγαλύτερη κατανάλωση ψαριών, υποστηρίζει ιαπωνική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition. Η συσχέτιση αφορούσε τόσο τη διατροφή πριν από τη σύλληψη όσο και κατά την κύηση.

Οι υπερτασικές διαταραχές, στις οποίες περιλαμβάνονται η υπέρταση κύησης και η προεκλαμψία, επηρεάζουν περίπου το 5%-10% των κυήσεων παγκοσμίως και μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για τη μητέρα και το μωρό. Οι ερευνητές εξέτασαν εάν η διατροφή σχετίζεται με την εμφάνισή τους, εστιάζοντας στα ψάρια και στα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ω-3 και ω-6.


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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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