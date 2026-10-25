Πού κρύβεται ο μεγάλος κίνδυνος της αλλαγής ώρας – Ένας καθηγητής εξηγεί

Η νυχτερινή εργασία συνδέεται με 36% υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία – Ο Καθηγητής Επιδημιολογίας Μανώλης Κογεβίνας εξηγεί γιατί το πραγματικό ζήτημα δεν είναι η αλλαγή της ώρας, αλλά η συστηματική διαταραχή του βιολογικού ρολογιού