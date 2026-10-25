Πού κρύβεται ο μεγάλος κίνδυνος της αλλαγής ώρας – Ένας καθηγητής εξηγεί
Πού κρύβεται ο μεγάλος κίνδυνος της αλλαγής ώρας – Ένας καθηγητής εξηγεί
Η νυχτερινή εργασία συνδέεται με 36% υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία – Ο Καθηγητής Επιδημιολογίας Μανώλης Κογεβίνας εξηγεί γιατί το πραγματικό ζήτημα δεν είναι η αλλαγή της ώρας, αλλά η συστηματική διαταραχή του βιολογικού ρολογιού
Τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα πίσω και μαζί με τη χειμερινή ώρα επέστρεψε η συζήτηση για τις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής στον ύπνο, την υγεία και την καθημερινότητά μας. Πόσο σημαντική είναι όμως πραγματικά αυτή η μετατόπιση της μίας ώρας;
Ο Μανώλης Κογεβίνας, Καθηγητής Επιδημιολογίας στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal), στρέφει την προσοχή σε ένα πολύ σοβαρότερο ζήτημα: Tη συστηματική εργασία τη νύχτα και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επαναλαμβανόμενη διαταραχή του βιολογικού ρολογιού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Μανώλης Κογεβίνας, Καθηγητής Επιδημιολογίας στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal), στρέφει την προσοχή σε ένα πολύ σοβαρότερο ζήτημα: Tη συστηματική εργασία τη νύχτα και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επαναλαμβανόμενη διαταραχή του βιολογικού ρολογιού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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