Ντέιβιντ Ατένμπορο: Στα 100 του επιστρέφει στο Blue Planet – Τι μαθαίνουμε από έναν αιωνόβιο που δεν σταματά
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Ντέιβιντ Ατένμπορο: Στα 100 του επιστρέφει στο Blue Planet – Τι μαθαίνουμε από έναν αιωνόβιο που δεν σταματά

Στα 100 του χρόνια, ο σπουδαίος Βρετανός φυσιοδίφης εξακολουθεί να εργάζεται, να δημιουργεί και να παραμένει περίεργος για τον κόσμο – Τι δείχνει η επιστήμη για την αίσθηση σκοπού και την υγιή γήρανση

Ντέιβιντ Ατένμπορο: Στα 100 του επιστρέφει στο Blue Planet – Τι μαθαίνουμε από έναν αιωνόβιο που δεν σταματά
Κλέλια Γιαρίμογλου
Όταν πριν από 25 χρόνια ο David Attenborough έδινε τη χαρακτηριστική φωνή του στο πρώτο Blue Planet, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ότι έναν τέταρτο του αιώνα αργότερα θα βρισκόταν ξανά πίσω από το μικρόφωνο. Και μάλιστα στα 100 του χρόνια.

Ο εμβληματικός Βρετανός φυσιοδίφης και παρουσιαστής, που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής τον περασμένο Μάιο, επιστρέφει ως αφηγητής στο Blue Planet III. Στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας σειράς στο Λονδίνο, στις 6 Οκτωβρίου, έστειλε το δικό του μήνυμα.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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