Ντέιβιντ Ατένμπορο: Στα 100 του επιστρέφει στο Blue Planet – Τι μαθαίνουμε από έναν αιωνόβιο που δεν σταματά

Στα 100 του χρόνια, ο σπουδαίος Βρετανός φυσιοδίφης εξακολουθεί να εργάζεται, να δημιουργεί και να παραμένει περίεργος για τον κόσμο – Τι δείχνει η επιστήμη για την αίσθηση σκοπού και την υγιή γήρανση