Τι τρώει στα 81 του ο Γουόλτερ Γουίλετ, καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής του Χάρβαρντ
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Τι τρώει στα 81 του ο Γουόλτερ Γουίλετ, καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής του Χάρβαρντ

Από το πρωινό με γιαούρτι, το μεσημεριανό των 3' και την αλλαγή που έκανε όταν άρχισε να παίρνει βάρος, ο 81χρονος καθηγητής Walter Willett περιγράφει τις καθημερινές του διατροφικές επιλογές

Τι τρώει στα 81 του ο Γουόλτερ Γουίλετ, καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής του Χάρβαρντ
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο το φαγητό επηρεάζει την υγεία. Στο δικό του τραπέζι, όμως, ο Walter Willett επιλέγει συχνά κάτι που ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά: ψωμί ολικής άλεσης με φυστικοβούτυρο, μια μεγάλη σαλάτα ή ψάρι με λαχανικά.

Στα 81 του, ο καθηγητής και πρώην επικεφαλής του Τμήματος Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ εξακολουθεί να ερευνά, να δημοσιεύει και να πηγαίνει στη δουλειά με ποδήλατο. Μιλώντας στη Washington Post, περιγράφει πώς μεταφράζει την επιστημονική γνώση σε καθημερινές συνήθειες.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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