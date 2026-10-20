Τι τρώει στα 81 του ο Γουόλτερ Γουίλετ, καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής του Χάρβαρντ
Τι τρώει στα 81 του ο Γουόλτερ Γουίλετ, καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής του Χάρβαρντ
Από το πρωινό με γιαούρτι, το μεσημεριανό των 3' και την αλλαγή που έκανε όταν άρχισε να παίρνει βάρος, ο 81χρονος καθηγητής Walter Willett περιγράφει τις καθημερινές του διατροφικές επιλογές
Έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο το φαγητό επηρεάζει την υγεία. Στο δικό του τραπέζι, όμως, ο Walter Willett επιλέγει συχνά κάτι που ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά: ψωμί ολικής άλεσης με φυστικοβούτυρο, μια μεγάλη σαλάτα ή ψάρι με λαχανικά.
Στα 81 του, ο καθηγητής και πρώην επικεφαλής του Τμήματος Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ εξακολουθεί να ερευνά, να δημοσιεύει και να πηγαίνει στη δουλειά με ποδήλατο. Μιλώντας στη Washington Post, περιγράφει πώς μεταφράζει την επιστημονική γνώση σε καθημερινές συνήθειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στα 81 του, ο καθηγητής και πρώην επικεφαλής του Τμήματος Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ εξακολουθεί να ερευνά, να δημοσιεύει και να πηγαίνει στη δουλειά με ποδήλατο. Μιλώντας στη Washington Post, περιγράφει πώς μεταφράζει την επιστημονική γνώση σε καθημερινές συνήθειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα