Τι τρώει στα 81 του ο Γουόλτερ Γουίλετ, καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής του Χάρβαρντ

Από το πρωινό με γιαούρτι, το μεσημεριανό των 3' και την αλλαγή που έκανε όταν άρχισε να παίρνει βάρος, ο 81χρονος καθηγητής Walter Willett περιγράφει τις καθημερινές του διατροφικές επιλογές