Ανησυχητικά στοιχεία για τη μικροβιακή αντοχή στην Ελλάδα παρουσιάζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων. Η χώρα καταγράφει περίπου τετραπλάσια επίπτωση βακτηριαιμιών από ανθεκτική Klebsiella σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η κατανάλωση αντιβιοτικών παραμένει ιδιαίτερα υψηλή