Μικροβιακή αντοχή: Tετραπλάσιες βακτηριαιμίες από ανθεκτική Klebsiella στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη
Μικροβιακή αντοχή: Tετραπλάσιες βακτηριαιμίες από ανθεκτική Klebsiella στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη
Ανησυχητικά στοιχεία για τη μικροβιακή αντοχή στην Ελλάδα παρουσιάζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων. Η χώρα καταγράφει περίπου τετραπλάσια επίπτωση βακτηριαιμιών από ανθεκτική Klebsiella σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η κατανάλωση αντιβιοτικών παραμένει ιδιαίτερα υψηλή
Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή (18-24 Νοεμβρίου), η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (ΕΕΛ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μία από τις σοβαρότερες, αλλά συχνά υποτιμημένες, απειλές για τη δημόσια υγεία.
«Η μικροβιακή αντοχή δεν αποτελεί ένα πρόβλημα του μακρινού μέλλοντος. Είναι ήδη παρούσα στα ελληνικά νοσοκομεία και στην κοινότητα, δυσχεραίνει τη θεραπεία συχνών και σοβαρών λοιμώξεων, αυξάνει τη διάρκεια νοσηλείας, το κόστος περίθαλψης και τον κίνδυνο θανάτου», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η ΕΕΛ.
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«Η μικροβιακή αντοχή δεν αποτελεί ένα πρόβλημα του μακρινού μέλλοντος. Είναι ήδη παρούσα στα ελληνικά νοσοκομεία και στην κοινότητα, δυσχεραίνει τη θεραπεία συχνών και σοβαρών λοιμώξεων, αυξάνει τη διάρκεια νοσηλείας, το κόστος περίθαλψης και τον κίνδυνο θανάτου», αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η ΕΕΛ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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