Είστε πρωτότοκο, μεσαίο ή μικρότερο παιδί; Πώς επηρεάζεται η ζωή σας από τη σειρά γέννησης – Τι λέει η επιστήμη
Είστε πρωτότοκο, μεσαίο ή μικρότερο παιδί; Πώς επηρεάζεται η ζωή σας από τη σειρά γέννησης – Τι λέει η επιστήμη
Η σειρά με την οποία γεννηθήκαμε μπορεί να επηρεάζει κάποιες πλευρές της ζωής μας, δεν φαίνεται όμως να καθορίζει την προσωπικότητά μας
Απόδοση: Περικλής Ματσούκης
Στην οικογένεια, οι ρόλοι μοιράζονται σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε. Ο μεγάλος είναι «ο υπεύθυνος», αυτός που πρέπει να προσέχει τους άλλους. Το μεσαίο παιδί μαθαίνει να ελίσσεται και συχνά γίνεται ο ειρηνοποιός. Και ο μικρότερος; Συνήθως ο πιο ελεύθερος, ο πιο κακομαθημένος ή ο πιο… ατίθασος.
Κάποια από αυτά τα στερεότυπα τα κουβαλάμε για χρόνια. Τα ακούμε από τους γονείς μας, τα αναγνωρίζουμε στα αδέλφια μας και κάποια στιγμή αρχίζουμε να τα λέμε και εμείς για τα παιδιά μας. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: η επιστήμη δεν συμφωνεί απόλυτα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην οικογένεια, οι ρόλοι μοιράζονται σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε. Ο μεγάλος είναι «ο υπεύθυνος», αυτός που πρέπει να προσέχει τους άλλους. Το μεσαίο παιδί μαθαίνει να ελίσσεται και συχνά γίνεται ο ειρηνοποιός. Και ο μικρότερος; Συνήθως ο πιο ελεύθερος, ο πιο κακομαθημένος ή ο πιο… ατίθασος.
Κάποια από αυτά τα στερεότυπα τα κουβαλάμε για χρόνια. Τα ακούμε από τους γονείς μας, τα αναγνωρίζουμε στα αδέλφια μας και κάποια στιγμή αρχίζουμε να τα λέμε και εμείς για τα παιδιά μας. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: η επιστήμη δεν συμφωνεί απόλυτα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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