Είστε πρωτότοκο, μεσαίο ή μικρότερο παιδί; Πώς επηρεάζεται η ζωή σας από τη σειρά γέννησης – Τι λέει η επιστήμη
YGEIAMOU.GR
Αδέρφια Οικογένεια Προσωπικότητα

Είστε πρωτότοκο, μεσαίο ή μικρότερο παιδί; Πώς επηρεάζεται η ζωή σας από τη σειρά γέννησης – Τι λέει η επιστήμη

Η σειρά με την οποία γεννηθήκαμε μπορεί να επηρεάζει κάποιες πλευρές της ζωής μας, δεν φαίνεται όμως να καθορίζει την προσωπικότητά μας

Είστε πρωτότοκο, μεσαίο ή μικρότερο παιδί; Πώς επηρεάζεται η ζωή σας από τη σειρά γέννησης – Τι λέει η επιστήμη
ygeiamou.gr team
Απόδοση: Περικλής Ματσούκης

Στην οικογένεια, οι ρόλοι μοιράζονται σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε. Ο μεγάλος είναι «ο υπεύθυνος», αυτός που πρέπει να προσέχει τους άλλους. Το μεσαίο παιδί μαθαίνει να ελίσσεται και συχνά γίνεται ο ειρηνοποιός. Και ο μικρότερος; Συνήθως ο πιο ελεύθερος, ο πιο κακομαθημένος ή ο πιο… ατίθασος.

Κάποια από αυτά τα στερεότυπα τα κουβαλάμε για χρόνια. Τα ακούμε από τους γονείς μας, τα αναγνωρίζουμε στα αδέλφια μας και κάποια στιγμή αρχίζουμε να τα λέμε και εμείς για τα παιδιά μας. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: η επιστήμη δεν συμφωνεί απόλυτα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης