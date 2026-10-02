Αμαλία Φλέμιγκ: Ξεκινά νέο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης για τους άνω των 65
Αμαλία Φλέμιγκ: Ξεκινά νέο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης για τους άνω των 65
Το Ιατρείο 65+ του «Αμαλία Φλέμιγκ», σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, εγκαινιάζει πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης με στόχο την ασφαλή και αυτόνομη γήρανση
Το Ιατρείο 65+ του Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμιγκ» ανακοινώνει την έναρξη Τμήματος Θεραπευτικής Άσκησης, σε συνεργασία με τη Μονάδα Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας της Άσκησης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι η ενίσχυση της μυϊκής δύναμης, της ισορροπίας και της αντοχής των ηλικιωμένων, με επίκεντρο τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ανεξαρτησίας τους στην καθημερινή ζωή.
Στην εποχή μας, η υγιής γήρανση πρέπει να συνδεθεί με έννοιες όπως ασφάλεια, η αυτονομία, η συμπερίληψη, η υψηλή λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες αποτελούν ουσιαστικούς στόχους της σύγχρονης φροντίδας των ηλικιωμένων. Το νέο τμήμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους με μυϊκή αδυναμία, περιορισμένη κινητικότητα, ευπάθεια, αυξημένο κίνδυνο πτώσεων ή χρόνια νοσήματα που επηρεάζουν τη φυσική τους κατάσταση. Τα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης σχεδιάζονται βάσει ιατρικής και λειτουργικής αξιολόγησης και προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις δυνατότητες κάθε συμμετέχοντα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην εποχή μας, η υγιής γήρανση πρέπει να συνδεθεί με έννοιες όπως ασφάλεια, η αυτονομία, η συμπερίληψη, η υψηλή λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες αποτελούν ουσιαστικούς στόχους της σύγχρονης φροντίδας των ηλικιωμένων. Το νέο τμήμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους με μυϊκή αδυναμία, περιορισμένη κινητικότητα, ευπάθεια, αυξημένο κίνδυνο πτώσεων ή χρόνια νοσήματα που επηρεάζουν τη φυσική τους κατάσταση. Τα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης σχεδιάζονται βάσει ιατρικής και λειτουργικής αξιολόγησης και προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις δυνατότητες κάθε συμμετέχοντα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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