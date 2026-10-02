Αμαλία Φλέμιγκ: Ξεκινά νέο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης για τους άνω των 65

Το Ιατρείο 65+ του «Αμαλία Φλέμιγκ», σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, εγκαινιάζει πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης με στόχο την ασφαλή και αυτόνομη γήρανση