Ισορροπία και ευλυγισία, τα «κλειδιά» για λιγότερες νοσηλείες
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Ισορροπία και ευλυγισία, τα «κλειδιά» για λιγότερες νοσηλείες

Η ισορροπία και η ευλυγισία συμβάλλουν στην πρόληψη τραυματισμών και νοσηλειών, βοηθώντας μας να παραμένουμε δραστήριοι και αυτόνομοι σε κάθε ηλικία

Ισορροπία και ευλυγισία, τα «κλειδιά» για λιγότερες νοσηλείες
ygeiamou.gr team
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Πόσο συχνά σκεφτόμαστε την ισορροπία ή την ευλυγισία του σώματός μας; Συνήθως μόνο όταν μια απλή κίνηση γίνεται πιο δύσκολη, όταν ένας πόνος επιμένει ή όταν μια πτώση μάς υπενθυμίσει ότι η κινητικότητα δεν είναι δεδομένη. Κι όμως, οι δύο αυτές παράμετροι αποτελούν βασικούς δείκτες της συνολικής μας υγείας και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά και την πιθανότητα να χρειαστούμε νοσηλεία ύστερα από έναν τραυματισμό.

Η ισορροπία δεν αφορά μόνο τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ξεκινά να επηρεάζεται ήδη από τη μέση ηλικία, καθώς η πολύωρη καθιστική εργασία, η έλλειψη άσκησης και η φυσιολογική απώλεια μυϊκής μάζας μειώνουν σταδιακά τη σταθερότητα και τον συντονισμό του σώματος. Αντίστοιχα, η μειωμένη ευλυγισία περιορίζει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, αυξάνοντας την καταπόνησή τους και κάνοντας ακόμη και τις καθημερινές κινήσεις πιο απαιτητικές.

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ygeiamou.gr team
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