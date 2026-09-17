Ισορροπία και ευλυγισία, τα «κλειδιά» για λιγότερες νοσηλείες

Sponsored ContentΠόσο συχνά σκεφτόμαστε την ισορροπία ή την ευλυγισία του σώματός μας; Συνήθως μόνο όταν μια απλή κίνηση γίνεται πιο δύσκολη, όταν ένας πόνος επιμένει ή. Κι όμως, οι δύο αυτές παράμετροι αποτελούνκαι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά και τηνΗ ισορροπία δεν αφορά μόνο τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ξεκινά να επηρεάζεται ήδη από τη μέση ηλικία, καθώς. Αντίστοιχα,, αυξάνοντας την καταπόνησή τους και κάνοντας ακόμη και τις καθημερινές κινήσεις πιο απαιτητικές.Διαβάστε περισσότερα στο