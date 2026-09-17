Αναγνωρίστε τα 6 αιφνίδια προειδοποιητικά σημάδια του εγκεφαλικού – Γιατί κάθε λεπτό μετράει
Αναγνωρίστε τα 6 αιφνίδια προειδοποιητικά σημάδια του εγκεφαλικού – Γιατί κάθε λεπτό μετράει
Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά, ενώ ενδέχεται και να υποχωρήσουν, όμως δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται. Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια ενός εγκεφαλικού και γιατί κάθε λεπτό έχει σημασία
Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να συμβεί χωρίς καμία προειδοποίηση και, μέσα σε λίγα λεπτά, τα εγκεφαλικά κύτταρα μπορεί να αρχίσουν να υφίστανται βλάβη. Η αναγνώριση των πρώτων συμπτωμάτων και η άμεση αναζήτηση επείγουσας ιατρικής βοήθειας μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επιβίωση, την ανάρρωση και τον κίνδυνο μακροχρόνιας αναπηρίας του ασθενούς.
Το εγκεφαλικό επεισόδιο παραμένει μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και σοβαρής αναπηρίας, αλλά οι ειδικοί της Mayo Clinic τονίζουν ότι η ταχεία θεραπεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα. «Όταν πρόκειται για τη θεραπεία ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, ο χρόνος είναι κρίσιμος», εξηγεί η δρ. Josephine Huang, νευρολόγος στη Mayo Clinic της Φλόριντα. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει η ιατρική φροντίδα, λέει, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να περιοριστεί η μόνιμη αναπηρία και να βελτιωθεί η ανάρρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το εγκεφαλικό επεισόδιο παραμένει μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και σοβαρής αναπηρίας, αλλά οι ειδικοί της Mayo Clinic τονίζουν ότι η ταχεία θεραπεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα. «Όταν πρόκειται για τη θεραπεία ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, ο χρόνος είναι κρίσιμος», εξηγεί η δρ. Josephine Huang, νευρολόγος στη Mayo Clinic της Φλόριντα. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει η ιατρική φροντίδα, λέει, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να περιοριστεί η μόνιμη αναπηρία και να βελτιωθεί η ανάρρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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