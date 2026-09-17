Αναγνωρίστε τα 6 αιφνίδια προειδοποιητικά σημάδια του εγκεφαλικού – Γιατί κάθε λεπτό μετράει

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά, ενώ ενδέχεται και να υποχωρήσουν, όμως δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται. Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια ενός εγκεφαλικού και γιατί κάθε λεπτό έχει σημασία