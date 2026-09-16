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Μήπως βάζουμε λάθος φρούτα μαζί στο smoothie; Τι δείχνει η έρευνα
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Θρεπτικά συστατικά μπανάνα Μύρτιλα Πολυφαινόλες Φλαβονόλες Φρούτα

Μήπως βάζουμε λάθος φρούτα μαζί στο smoothie; Τι δείχνει η έρευνα

Μπανάνες και μύρτιλα δεν ταιριάζουν μαζί λέει η δρ Rhonda Patrick, επειδή χάνονται πολύτιμες πολυφαινόλες - Πόσο αληθεύει αυτός ο ισχυρισμός;

Μήπως βάζουμε λάθος φρούτα μαζί στο smoothie; Τι δείχνει η έρευνα
Βίκυ Βενιού
Τα smoothies με μπανάνα και μύρτιλα αποτελούν ένα δημοφιλές ρόφημα, αλλά τώρα οι ειδικοί θέτουν ένα ενδιαφέρον διατροφικό ερώτημα: Μήπως η προσθήκη μιας μπανάνας μειώνει ορισμένες από τις ευεργετικές ουσίες των μύρτιλων;

Η συζήτηση κέρδισε την προσοχή του κοινού αφού η βιοϊατρική επιστήμονας, δρ. Rhonda Patrick δήλωσε σε δημοφιλές podcast ότι οι μπανάνες περιέχουν ένα ένζυμο ικανό να διασπά τις πολυφαινόλες, τις φυτικές ουσίες που συχνά συνδέονται με αντιοξειδωτικές και άλλες ευεργετικές επιδράσεις για την υγεία.

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Βίκυ Βενιού
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