Πώς ένα παραδοσιακό χαλί με άρωμα Ιαπωνίας μειώνει το άγχος και βοηθά στη συγκέντρωση
YGEIAMOU.GR
Άγχος Εγκέφαλος Προσοχή Στρες

Πώς ένα παραδοσιακό χαλί με άρωμα Ιαπωνίας μειώνει το άγχος και βοηθά στη συγκέντρωση

Μικρή μελέτη του Πανεπιστημίου Kyushu στην Ιαπωνία εξέτασε το Igusa, το φυσικό υλικό που χρησιμοποιείται στα στρώματα τατάμι - Πώς επηρέασε την προσοχή και το άγχος

Πώς ένα παραδοσιακό χαλί με άρωμα Ιαπωνίας μειώνει το άγχος και βοηθά στη συγκέντρωση
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Σε ένα παραδοσιακό ιαπωνικό δωμάτιο, το washitsu, η αίσθηση του χώρου δεν ορίζεται μόνο από τα χαμηλά έπιπλα, τις συρόμενες πόρτες ή τη λιτή διακόσμηση. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το τατάμι: η ψάθα που καλύπτει το δάπεδο και φέρει το χαρακτηριστικό άρωμα του Igusa, ενός είδους φυτού που χρησιμοποιείται στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου εδώ και αιώνες.

Το υλικό βρέθηκε στο επίκεντρο μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Kyushu εξέτασαν αν η χρήση τατάμι σχετίζεται με μεταβολές στην εγκεφαλική δραστηριότητα, τη διάθεση και την απόκριση στο στρες κατά την εκτέλεση μιας απλής εργασίας.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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