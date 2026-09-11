Πώς ένα παραδοσιακό χαλί με άρωμα Ιαπωνίας μειώνει το άγχος και βοηθά στη συγκέντρωση
Πώς ένα παραδοσιακό χαλί με άρωμα Ιαπωνίας μειώνει το άγχος και βοηθά στη συγκέντρωση
Μικρή μελέτη του Πανεπιστημίου Kyushu στην Ιαπωνία εξέτασε το Igusa, το φυσικό υλικό που χρησιμοποιείται στα στρώματα τατάμι - Πώς επηρέασε την προσοχή και το άγχος
Σε ένα παραδοσιακό ιαπωνικό δωμάτιο, το washitsu, η αίσθηση του χώρου δεν ορίζεται μόνο από τα χαμηλά έπιπλα, τις συρόμενες πόρτες ή τη λιτή διακόσμηση. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το τατάμι: η ψάθα που καλύπτει το δάπεδο και φέρει το χαρακτηριστικό άρωμα του Igusa, ενός είδους φυτού που χρησιμοποιείται στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου εδώ και αιώνες.
Το υλικό βρέθηκε στο επίκεντρο μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Kyushu εξέτασαν αν η χρήση τατάμι σχετίζεται με μεταβολές στην εγκεφαλική δραστηριότητα, τη διάθεση και την απόκριση στο στρες κατά την εκτέλεση μιας απλής εργασίας.
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Το υλικό βρέθηκε στο επίκεντρο μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Kyushu εξέτασαν αν η χρήση τατάμι σχετίζεται με μεταβολές στην εγκεφαλική δραστηριότητα, τη διάθεση και την απόκριση στο στρες κατά την εκτέλεση μιας απλής εργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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