Πώς ένα παραδοσιακό χαλί με άρωμα Ιαπωνίας μειώνει το άγχος και βοηθά στη συγκέντρωση

Μικρή μελέτη του Πανεπιστημίου Kyushu στην Ιαπωνία εξέτασε το Igusa, το φυσικό υλικό που χρησιμοποιείται στα στρώματα τατάμι - Πώς επηρέασε την προσοχή και το άγχος