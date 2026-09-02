Αγώνας δρόμου για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη

διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18:00, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, το 1st Prostate Cancer Race, τον πρώτο αγώνα δρόμου αφιερωμένο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.Με κεντρικό μήνυμα, η Europa Uomo Hellas καλεί πολίτες κάθε ηλικίας να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή αθλητική και κοινωνική δράση, στέλνοντας όλοι μαζί ένα δυνατό μήνυμα για την αξία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.Διαβάστε περισσότερα στο