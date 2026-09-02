Αγώνας δρόμου για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη
Αγώνας δρόμου για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη
Η Europa Uomo Hellas διοργανώνει το 1st Prostate Cancer Race στις 12 Σεπτεμβρίου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με μήνυμα «Τρέχουμε για τη ζωή – Τρέχουμε για την πρόληψη» - Εγγραφές έως την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
Η Europa Uomo Hellas – Πανελλήνιος Σύλλογος για τον Καρκίνο του Προστάτη διοργανώνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 18:00, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, το 1st Prostate Cancer Race, τον πρώτο αγώνα δρόμου αφιερωμένο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.
Με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τη ζωή – Τρέχουμε για την πρόληψη», η Europa Uomo Hellas καλεί πολίτες κάθε ηλικίας να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή αθλητική και κοινωνική δράση, στέλνοντας όλοι μαζί ένα δυνατό μήνυμα για την αξία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με κεντρικό μήνυμα «Τρέχουμε για τη ζωή – Τρέχουμε για την πρόληψη», η Europa Uomo Hellas καλεί πολίτες κάθε ηλικίας να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή αθλητική και κοινωνική δράση, στέλνοντας όλοι μαζί ένα δυνατό μήνυμα για την αξία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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